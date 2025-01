Leitinho volta a atacar Bill por contas da prefeitura de Nova Odessa

Mesmo depois de 4 anos de governo, o prefeito Leitinho Schooder (PSD) voltou a atacar o ex-prefeito Bill Souza (PL) pelo ‘buraco’ nas contas da prefeitura de Nova Odessa.

E o pior: tivemos que pagar novamente no final do ano um grande valor em “precatórios” que “herdamos” da gestão do ex Prefeito Bill! Foram mais R$ 4.100.000,00 em dívidas judiciais somente em dezembro de 2024, totalizando (acreditem!) esses R$ 37,1 milhões em dívidas de precatórios “herdados” da gestão anterior!