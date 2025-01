Polêmico terreno que vai a leilão no centro de Americana segue sendo invadido

O “polêmico” terreno no centro de Americana que deve ir pra leilão nos próximos meses segue sendo invadido.

O prédio abandonado da antiga tinturaria foi demolido no final de novembro após flagras de tijolos caindo, causando risco de desabamento.

Mais notícias da cidade e região

Mesmo com a construção, o local já sofria com invasões que parecem seguir. No local, o indivíduo instalou uma tenda e uma barraca próximo à cerca.

Segundo apurou o Novo Momento, um investidor bilionário do área farmacêutica e que atua de forma agressiva no ramo imobiliário, através da San Ville Holding Patrimonial e Participações, já possui 50% da área e os outros 50% que vai para leilão, o empresário detém prioridade.