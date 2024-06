FAM inaugura Espaço PET no Tivoli Shopping

A FAM-Faculdade de Americana, por meio do seu Hospital Veterinário, inaugura em parceria com o Tivoli Shopping, o primeiro Espaço Pet FAM ao lado da praça de alimentação do empreendimento.

O Espaço Pet FAM, cuidadosamente planejado, é um novo ambiente pet friendly do Tivoli para os visitantes que estejam no shopping e buscam consumir alimentos dos restaurantes na praça de alimentação em companhia de um Pet. Este espaço exclusivo foi pensado para uma convivência harmoniosa entre pessoas e animais, e assim o shopping se torna um lugar mais atraente e inclusivo.

Este novo ambiente tem piso especial e de fácil limpeza, mesas, bebedouro e comedouro descartáveis e cata-caca para facilitar a vida do animal e do tutor, que deve ser o responsável pela ração e água do animal.

“Buscamos a todo momento oferecer mais serviços e comodidade para a comunidade. Sabemos como é importante para os tutores de pets ter um local adequado para seus animais. Entendemos o quanto os pets fazem parte da vida das famílias e, agora, para quem deseja trazê-los ao Tivoli, oferecemos um espaço totalmente dedicado aos nossos amigos de quatro patas. Essa realização é fruto da parceria com o Hospital Veterinário FAM”, comentou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

“O Tivoli já possuía algumas mesas destinadas aos Pets e com esta parceria em conjunto com a FAM, o local ficou ainda mais aconchegante e especial para nossos queridos clientes e seus pets curtirem bons momentos no shopping”, comentou Paula Funichello, coordenadora de marketing do Tivoli Shopping.

