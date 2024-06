Câmara de Sumaré parabeniza Tarcísio e Alesp pelas escolas cívico-militares

A Câmara Municipal de Sumaré aprovou uma moção de congratulação e aplausos ao governador Tarcísio de Freitas e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) pela aprovação do projeto de lei que institui o Programa Escola Cívico-Militar no estado. A moção nº 49/2024, de autoria do vereador Silvio Coltro (PRTB), foi aprovada com 14 votos favoráveis durante a 17ª sessão ordinária do ano, realizada na última terça-feira (28).

No documento, Silvio Coltro destaca que a iniciativa de criação das escolas cívico-militares “visa promover valores como disciplina, responsabilidade, civismo e cidadania entre os alunos da rede pública de ensino, bem como fortalecer o respeito à hierarquia, o espírito de equipe e a ordem”.

“O Programa Escola Cívico-Militar tem como objetivo melhorar os índices educacionais através de um modelo de gestão compartilhada entre educadores e militares, focando na melhoria da infraestrutura das escolas, na formação continuada de professores e no acompanhamento pedagógico dos alunos”, pontua o parlamentar.

O vereador pediu que cópias da moção sejam enviadas ao governador Tarcísio e ao Presidente da Alesp, deputado André do Prado, “como forma de reconhecimento pelo comprometimento com a educação e com o futuro dos jovens paulistas”.

