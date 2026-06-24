Prefeitura cancela Fan Fest para o jogo Brasil X Escócia, nesta quarta-feira (24/06)

Em razão do tempo chuvoso, Prefeitura cancela realização do evento que iria acontecer no Centro de Eventos A Poderosa, às 19h

Atenção, torcida de Hortolândia! A Prefeitura cancelou a terceira Fan Fest para o jogo Brasil X Escócia, às 19h, nesta quarta-feira (24/06). O evento seria realizado no Centro de Eventos A Poderosa, no Jardim Santa Izabel.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o evento foi cancelado em razão do tempo chuvoso, registrado nesta quarta-feira.