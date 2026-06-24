O vereador Juninho Dias protocolou uma indicação solicitando que a Prefeitura de Americana analise a inclusão, no cronograma do programa Asfalto Novo, das ruas e avenidas apontadas pela própria população por meio das redes sociais.

A iniciativa surgiu após a publicação de um vídeo nas redes sociais do parlamentar, no qual os moradores foram convidados a informar quais vias de seus bairros necessitam de melhorias. A mobilização gerou centenas de comentários de moradores de diversas regiões da cidade, que apontaram ruas, avenidas e acessos com problemas de pavimentação.

Com base nas manifestações recebidas, Juninho reuniu as demandas encaminhadas pela população e formalizou o pedido por meio de indicação apresentada na Câmara Municipal. O documento solicita que as vias apontadas pelos moradores sejam analisadas tecnicamente e consideradas nas próximas etapas do programa de recapeamento.

“Centenas de moradores participaram, apontaram as ruas que mais precisam de melhorias e nosso papel é transformar essas demandas em ações concretas. Essa indicação é resultado direto da participação popular e do diálogo com a comunidade”, destacou Juninho Dias.

A iniciativa reforça a importância da participação dos munícipes, aproximando a população das decisões relacionadas à infraestrutura urbana e contribuindo para que os investimentos atendam às necessidades reais dos bairros de Americana.