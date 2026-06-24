O vereador Juninho Dias protocolou uma indicação solicitando que a Prefeitura de Americana analise a inclusão, no cronograma do programa Asfalto Novo, das ruas e avenidas apontadas pela própria população por meio das redes sociais.
A iniciativa surgiu após a publicação de um vídeo nas redes sociais do parlamentar, no qual os moradores foram convidados a informar quais vias de seus bairros necessitam de melhorias. A mobilização gerou centenas de comentários de moradores de diversas regiões da cidade, que apontaram ruas, avenidas e acessos com problemas de pavimentação.
Com base nas manifestações recebidas, Juninho reuniu as demandas encaminhadas pela população e formalizou o pedido por meio de indicação apresentada na Câmara Municipal. O documento solicita que as vias apontadas pelos moradores sejam analisadas tecnicamente e consideradas nas próximas etapas do programa de recapeamento.
“Centenas de moradores participaram, apontaram as ruas que mais precisam de melhorias e nosso papel é transformar essas demandas em ações concretas. Essa indicação é resultado direto da participação popular e do diálogo com a comunidade”, destacou Juninho Dias.
A iniciativa reforça a importância da participação dos munícipes, aproximando a população das decisões relacionadas à infraestrutura urbana e contribuindo para que os investimentos atendam às necessidades reais dos bairros de Americana.
Vereador Leoncine propõe recape, zeladoria e infra viária LDO 2027
O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de lei nº 52/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2027. O projeto traça as linhas mestras e os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento do próximo ano e contempla as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Dentre as emendas protocoladas pelo parlamentar, estão pedidos para recapeamento asfáltico vias de diversos bairros, incluindo as ruas Inhaúma, Icaraí e Indaiá (Jardim Ipiranga); Parati e Rio Grande (Werner Plaas); Rua dos Crisântemos (Cidade Jardim I); Rua Meditação (Jardim da Paz); Roberto Bernini e Pedro Conte (Vila Rodrigues); além de trechos das ruas Uruguai, Venezuela, México e Bolívia (Vila Frezzarim).
Na área de lazer e zeladoria urbana, Leoncine propõe a revitalização de diversos espaços, com atenção especial para a Praça Luiz de Boni e a Praça da Independência, ambas no Jardim Ipiranga, contemplando a reforma de coreto, calçamento, iluminação, troca de mobiliário, melhorias na jardinagem e implantação de espaço pet.
O conjunto de emendas também foca na infraestrutura viária do município, sugerindo estudos e projetos para a ampliação estrutural dos viadutos das avenidas Iacanga e Cillos, vias arteriais de extrema importância para a fluidez do trânsito na cidade.
“As emendas que apresentamos à LDO refletem diretamente as demandas que nosso gabinete recebe diariamente da população e das vistorias que fazemos nos bairros. Destaco a necessidade urgente de recapeamento em várias ruas que estão com o asfalto comprometido, a revitalização de praças importantes como a Luiz de Boni e a Independência para devolver esses espaços às famílias, e, não menos importante, a ampliação dos viadutos da Iacanga e da Cillos, intervenções cruciais para destravar o trânsito e melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade em 2027”, ressaltou o vereador Lucas Leoncine.
As emendas serão discutidas e votadas pelos vereadores em Plenário, juntamente à discussão da lei de diretrizes orçamentárias, durante a sessão extraordinária desta quinta-feira (25), às 9h.
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