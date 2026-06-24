Ricardo Molina recepcionou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesta quarta-feira (24), no Aeroporto Municipal de Americana. Os dois seguiram juntos para Santa Bárbara d’Oeste, onde participaram da inauguração do Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, ao lado do prefeito Rafael Piovezan.

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Com investimento municipal de R$ 25 milhões, o Cidade Saúde reúne atendimentos especializados em uma nova estrutura construída para ampliar e modernizar os serviços oferecidos à população de Santa Bárbara d’Oeste.

Molina colado em Tarcísio

“É uma satisfação receber o governador Tarcísio e acompanhá-lo em mais uma agenda importante para a nossa região. O governador tem demonstrado compromisso com a saúde e proximidade com os municípios. Também parabenizo o prefeito Rafael Piovezan pelo trabalho, pela prioridade dada à saúde e pela entrega de uma estrutura que representa um avanço histórico para Santa Bárbara d’Oeste. Quando Estado e município trabalham com responsabilidade e diálogo, quem ganha é a população”, afirmou Ricardo Molina.

A recepção no aeroporto e o acompanhamento da agenda evidenciam a relação de diálogo e trabalho entre Molina e Tarcísio, especialmente na aproximação do Governo do Estado com as lideranças e demandas da região.

O governador também chega ao período eleitoral liderando pesquisas recentes de intenção de voto em São Paulo. Os levantamentos apontam Tarcísio à frente de Fernando Haddad na disputa pelo Governo do Estado, cenário que reforça sua posição entre os principais nomes da eleição de 2026.

Molina tem mantido apoio ao governador e é pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, mesmo partido de Tarcísio. Após conquistar 52.214 votos em 2022 e chegar à primeira suplência da Assembleia Legislativa, ele retorna à disputa como um dos nomes mais competitivos da região. Depois de “bater na trave” na eleição anterior, busca transformar a votação já conquistada em representação efetiva para a região.