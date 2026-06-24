Novo presidente para a RMC- Fundada há oito anos e com mais de dois mil associados, a Regional RMC da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) vem conquistando espaço dentro da entidade pela força e importância da região do setor de Alimentação Fora do Lar. Na última segunda-feira (22), Abrasel SP realizou a cerimônia de posse dos novos membros dos seus conselhos de administração e fiscal para o triênio 2026-2029. André Mandetta, presidente da Abrasel RMC foi empossado como suplente do conselho administrativo da estadual.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento, que aconteceu no Villa Gusto, reuniu lideranças empresariais, autoridades públicas e grandes marcas do mercado para marcar o início de uma gestão focada na transformação digital e na eficiência operacional do setor.

“O futuro do nosso setor exige estratégia, dados e inovação. A Abrasel SP inicia este ciclo pronta para combater a escassez de mão de obra e os gargalos econômicos, traduzindo a complexidade do mercado em caminhos práticos para os milhares de negócios que representamos. Unidos, vamos transformar esses desafios em uma grande fase de produtividade”, diz Gabriel Pinheiro, novo líder executivo da Abrasel em São Paulo.

“A Abrasel SP vem crescendo de forma expressiva, impulsionada pelo aumento no número de associados e pela expansão de nossos núcleos regionais. Nosso foco agora é dar continuidade a esse trabalho, consolidando uma entidade cada vez mais atuante e representativa. Vamos focar em ações que protejam os estabelecimentos, no desenvolvimento de ferramentas que impulsionem os negócios e na luta constante por segurança jurídica”, destacou Luiz Hirata, presidente Conselho de Administração da Abrasel SP

A Abrasel RMC tem um papel importante dentro da Abrasel Nacional. O ex-presidente Matheus Mason já ocupa uma cadeira do Conselho Nacional. Já no âmbito estadual, essa é a primeira gestão em que um presidente da região é empossado na diretoria.

Fala presidente

“Estar na diretoria, como representante regional, é um fato importante para a Abrasel RMC, pois mostra a importância do papel da região nos cenários econômico e político estadual e nacional”, afirma André Mandetta. “Com um trabalho sério e focado nos interesses do setor, a regional vem crescendo ano a ano e já passamos dos dois mil associados, segundo maior número dentre as regionais e seccionais de todo o Brasil”, explica.