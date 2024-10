Fechada Convenção Coletiva de Contabilidade e Assessoramento

O SEAAC de Americana e Região fechou a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria de Contabilidade, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Trata-se da maior categoria do SEAAC, envolvendo aproximadamente 12 mil trabalhadores em sua área de representação. As negociações foram finalizadas com o Sescon-São Paulo e o Sescon-Campinas, entidades patronais.

O reajuste salarial e das demais cláusulas econômicas, retroativo a 1º de agosto, data-base da categoria, será de 5,06%, somatória do INPC acumulado em 12 meses mais aumento real de 1%. Os pisos salariais foram reajustados pelo INPC mais aumento real de 2%, resultando num total de 6,06% de reposição salarial. Com isso os pisos serão de R$ 1.830,00 ou R$ 1.949,00 dependendo da função exercida.

“Uma conquista importante nesta negociação foi o abono especial de R$ 300,00. Trata-se de um avanço para todos os trabalhadores, que ainda contam com adicional de permanência (triênio), auxílio-refeição no valor de R$ 29,00 por dia, reembolso creche, seguro de vida, estabilidades e diversas cláusulas de caráter social que ajudam diretamente os trabalhadores da categoria”, comentou Helena.

Mais sobre a convenção coletiva

Para a presidenta os números que envolvem o fechamento da Convenção Coletiva são bons e mostram que o Sindicato é representativo.

“Temos que lamentar apenas que muitos trabalhadores não valorizam nosso trabalho e incentivados por empresas se opõem a contribuição assistencial, declarada legal e devida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Estes trabalhadores não entendem que o objetivo destas empresas é enfraquecer o sindicato, pois assim podem retirar direitos conquistados historicamente. Algumas empresas disponibilizam carros, fazem modelo de carta de oposição e liberam o trabalhador durante o expediente para que venha ao Sindicato. É este tipo de empresa que atua contra o Sindicato, quem mais explora o trabalhador. São atitudes antissindicais que estamos monitorando e denunciando ao Ministério Público do Trabalho”, finalizou a presidenta.

