Por luto, sessão de Sumaré vai ser esta 5a

Os vereadores de Sumaré se reúnem para a 30ª sessão ordinária do ano, que será realizada de modo excepcional nesta quinta-feira (3). A mudança da data ocorreu devido ao falecimento do ex-vereador Claudio Meskan, cujo corpo foi velado no plenário da Câmara na terça-feira, dia em que regimentalmente ocorrem as sessões ordinárias. Em decorrência da morte de Meskan, o presidente do Legislativo, vereador Hélio Silva (Cidadania), decretou luto oficial por três dias, e as bandeiras oficiais que integram a fachada da Câmara foram hasteadas a meio mastro em homenagem ao ex-vereador.

A reunião desta quinta começa às 10h, com transmissão pelo canal da Câmara no YouTube. Dois projetos de lei estão previstos na Ordem do Dia. O PL nº 136/2024, de autoria do vereador Lucas Agostinho (União Brasil), dispõe sobre a denominação da Praça 05, localizada entre a Avenida Rebouças e a Rua Paschoal Marmirolli, no bairro Parque Ongaro, que passa a se chamar “Praça Victório Padovani”.

Leia + sobre política regional

Já o PL nº 146/2024, proposto pelo vereador Silvio Coltro (PRTB), revoga em seu inteiro teor a Lei Municipal nº 7178, de 19 de outubro de 2023, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no loteamento Jardim Paulistano.

Mais na sessão

A sessão ainda contempla a leitura de ofícios e correspondências, projetos, indicações, requerimentos e moções, além da discussão e votação de requerimentos e moções apresentadas pelos parlamentares. A Câmara de Sumaré fica na Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP