Começam a se intensificar as ações do mercado para a Black Friday 2024

A Black Friday deste ano está marcada para o dia 29 de novembro e já se consolidou como uma das datas mais importantes para o varejo e o e-commerce no Brasil, exigindo um planejamento minucioso das marcas para capitalizar esse período de alta demanda. Embora a última sexta-feira de novembro seja o principal evento, a temporada de compras se estende durante todo o mês, culminando na Cyber Monday, segunda-feira após a Black Friday. “Essa extensão do período é uma oportunidade para alavancar as vendas de Natal e fidelizar consumidores com ofertas exclusivas e condições facilitadas”, destaca Camilla Leal, Head de Marketing da Publya, trading desk especializada em mídia digital e programática, que já executou mais de 20 mil campanhas, otimizando a compra de mídia online para mais de 3.000 anunciantes.

Início antecipado das campanhas

De acordo com Camilla, o sucesso durante a temporada de compras está diretamente relacionado à implementação de estratégias de mídia avançadas e à personalização da experiência do consumidor. O aquecimento das vendas, iniciado no final de outubro, é essencial para captar a atenção do consumidor e posicionar a marca durante o ciclo de decisão.

“A jornada de compra do consumidor começa até três meses antes da Black Friday, com uma intensificação a partir do mês de outubro. Para maximizar resultados, é crucial que as marcas iniciem suas campanhas de mídia digital no pré-evento, garantindo presença nas etapas de consideração e pesquisa”, explica Camilla.

Estratégias direcionadas para quem já definiu suas compras e indecisos

Na Black Friday, os consumidores costumam realizar dois tipos de compras: as planejadas e as por impulso. Aqueles que planejam suas aquisições aproveitam a facilidade de busca na internet para pesquisar produtos, comparar marcas e ler avaliações, sendo proativos na busca das melhores ofertas. Além disso, muitos consumidores se envolvem ativamente com as marcas, entrando em listas de descontos, baixando aplicativos e assinando newsletters para monitorar o momento ideal para comprar. “O digital atua como facilitador dessa jornada de compra, que pode começar até três meses antes, permitindo uma preparação mais estratégica”, complementa Camilla.

Mesmo consumidores que já têm intenção de compra na Black Friday podem ser influenciados por ofertas atrativas, mudando suas escolhas ou realizando compras adicionais. “É essencial considerar não apenas os que sabem o que desejam, mas também aqueles que ainda estão em fase de decisão”, reforça a especialista.

Personalização e segmentação de público

Estratégias de personalização são fundamentais para aumentar as vendas, especialmente na conversão de consumidores que abandonaram o carrinho de compras. Camilla explica que as estratégias podem ser realizadas em múltiplos formatos, como anúncios em vídeo ou display, que reengajam o consumidor e o incentivam a concluir a compra. “Esse processo deve ser suportado por campanhas contínuas e dinâmicas que mantenham a atenção do usuário”, argumenta a especialista.

Outro recurso são as mídias programáticas, fundamentais para segmentar públicos de forma precisa, permitindo que as marcas impactem consumidores que já demonstraram interesse em seus produtos ou estão interagindo com a concorrência. “A mídia programática viabiliza campanhas altamente segmentadas, considerando fatores como comportamento de navegação, localização e histórico de compras. Isso garante maior eficiência no direcionamento de anúncios personalizados”, afirma Camilla.

Estratégias multicanais e integração de plataformas

Os principais canais utilizados para fazer pesquisas e concluir compras são os sites de busca, aplicativos, redes sociais e lojas físicas. A jornada do consumidor não é exclusivamente online ou offline, mas um processo que ocorre em múltiplos canais simultaneamente. Os influenciadores também desempenham um papel importante com suas avaliações, ajudando os compradores a entenderem as vantagens das ofertas.

“O comportamento omnichannel deve ser considerado nas estratégias de mídia, garantindo que as campanhas sejam integradas e proporcionem uma experiência fluida entre os diferentes canais de compra”, destaca Camilla. Isso reflete a natureza dinâmica da jornada de compra, onde o consumidor pode ver um anúncio, pesquisar online, visitar o ponto de venda físico, utilizar cupons e interagir com outras campanhas antes de finalizar sua decisão de compra.

Conteúdo e engajamento digital

Além das ofertas, as marcas devem investir em conteúdo relevante para auxiliar o consumidor em sua jornada de compra. “As redes sociais, especialmente o Instagram, são plataformas de alta performance em termos de engajamento. Criar conteúdo que eduque e informe o consumidor, como comparativos de produtos e análises de influenciadores, contribui diretamente para aumentar o interesse e as conversões durante a Black Friday”, comenta Camilla.