Serão 37 eventos de encerramento de ano ao longo das próximas semanas

A temporada esportiva 2025 é concluída em Hortolândia com muitos motivos para celebração. Como já é tradição na cidade, os festivais que encerram um ano repleto de conquistas, acontecem com o objetivo de prestigiar os atletas do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura. São 37 festivais que comemoram um ano produtivo para o esporte de Hortolândia. As apresentações das modalidades acontecem nos espaços em diferentes regiões.

“Um momento único de comemorações para os alunos e atletas de alto rendimento do nosso projeto tão especial. Agora, neste final de ano, os esportivas vão de apresentar para seus familiares e amigos, comemorando tudo o que foi realizado durante toda uma temporada. É com muita alegria que vamos curtir este momento e agradecer cada um que leva o nome da nossa cidade para fronteiras distantes, representando com muito orgulho nossas cores”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

ESCOLINHAS ESPORTIVAS

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, são 25 modalidades disponíveis, entre ginástica rítmica e voleibol, praticadas em 18 espaços com mais de sete mil atendimentos. As inscrições são feitas no setor administrativo de cada uma das praças de esporte. Para fazer a matrícula, é necessário apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais.

Festival de Ginástica Artística

Inauguração da Climatização do Centro de Treinamento em Ginástica Artística “Yasmim

Geovana Santos Bonfim”

Local: Centro de Treinamento em Ginástica Artística “Yasmim Geovana Santos Bonfim”

Data: 30/11

Horário: 8h às 13h

endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo de Basquetebol

Data: 19/11

Horário: 19h

Local: Ginásio Victor Savala

endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival de Ginástica Rítmica

Data:12/12

Horário:das 19:00 às 22:00

Local : Ginásio Victor Savala

Endereço: R. Aguinaldo Gomes Cardoso, 500 – Jardim Nossa Sra. de Fátima

Modalidades de lutas

Copa Arte da luta de Jiu-Jitsu

Data:16/11

Horário: às 8:30

Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”

Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real

Graduação Capoeira

Data: 29/11

Horário: às 8:30

Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”

Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real

Graduação Muay Thay

Data: 30/11

Horário: 08h

Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”

Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real

Graduação Jiu- Jitsu

Data: 27/11

Horário: 19h

Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”

Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real

Graduação Judô

Data: 07/12

Horário: 8h

Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”

Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real

Graduação Taekwondo

Data: 15/12

Horário: 19h

Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”

Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real

Festivais de Modalidades diversas:

Festival Esportivo de Basquetebol

Data: 24/11

Horário: 13h30

Local: Ginásio Victor Savala

endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo de Futsal

Data: 02/12

Horário :18h

Local: Ginásio Victor Savala

endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo de Futsal

Data: 02/12

Horário :8h30

Local: Espaço Esportivo Santa Emília

Festival Esportivo de Futsal

Data: 02/12

Horário :8h

Local: Ginásio Gino Bernardini

Endereço :R. Ercílio Antônio Meira – Jardim Santa Izabel,

Festival Esportivo de Futebol

Data: 29/11

Horário: 8h

Local: Campo de Futebol do Remanso Campineiro

endereço: Rua Sebastião Custódio de Oliveira, 20 – Remanso Campineiro

Festival Esportivo de Futsal

Data: 09/12

Horário às 18h

Local: Ginásio Victor Savala

endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo de Futsal

Data: 02/12

Horário às 8h30

Local Espaço Esportivo Santa Emília (Canturário)

endereço: Rua Luísa Febrônio Marini, 263 – Jardim do Lago

Festival Esportivo de Basquetebol

Data: 03/12

Horário: 19h

Local: Ginásio Victor Savala

endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo de Futebol

Data: 03/12

Horário: 14h

Local : CIE (Centro de Iniciação Esportiva) Jd. Amanda

Endereço:Rua João Guimarães Rosa, 242 – Jardim Amanda (ao lado do Good Bom)

Festival Esportivo de Futebol

Data: 03/12

Horário: 14h

Local: Espaço Esportivo Roque de Campos

Endereço: R. Ervin Maier, 195 – Jardim Santa Izabel

Festival Esportivo de Futsal

Data: 04/12

Horário: 14h30

Local: Ginásio Victor Savala

endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo de Futebol

Data: 04/12

Horário: 8h30

Local : CIE (Centro de Iniciação Esportiva) Jd. Amanda

Endereço:Rua João Guimarães Rosa, 242 – Jardim Amanda (ao lado do Good Bom)

Festival Esportivo de Taekwondo

Data: 05/12

Horário: 9h30

Local: Ginásio Victor Savala

Endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo de Judô

Data:07/12

Horário: 9h

Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”

Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real

Festival Esportivo de Natação

Data:08/12

Horário:8h às 12h e das 14h às 17h

Centro Poliesportivo Nelson Cancian

Endereço: R. João Barreto da Silva, 505 – Vila Real Santista

Festival Esportivo de Taekwondo

Data: 08/12

Horário: 9h

Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”

Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real

Festival Esportivo de Futebol

Data: 08/12

Horário 15h

Local: Campo Society Nova América

Endereço: Avenida Antônio da Costa Santos (Corredor Metropolitano) e a Rua Monte Azul.

Festival Esportivo de Hidroginástica/Funcional e Pilates

Data: 09/12

Horário: das 8h às 18h

Local: Poliesportivo Nelson Cancian

Endereço: R. João Barreto da Silva, 505 – Vila Real Santista

Festival Esportivo de Futsal (sub16)

Data: 09/12

Horário: 8h às 12h

Local: Local: Ginásio Gino Bernardini

Endereço :R. Ercílio Antônio Meira – Jardim Santa Izabel,

Festival Esportivo de Ginástica

Data: 10/12

Horário: 8h às 12

Local: Academia Municipal Jaime Pereira

Endereço: R. Benedito Manduca de Sousa, 85, Remanso Campineiro

Festival Esportivo de Ginástica

Data: 10/12

Horário: 8h às 10h30 e das 17h às 18h

Local: CIE do jd. Amanda

Endereço:Rua João Guimarães Rosa, 242 – Jardim Amanda (ao lado do Good Bom)

Festival Esportivo de Zumba

Data:11/12

Horário: 8h às 10h

Local: Ginásio Victor Savala

Endereço R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo de Ginástica

Data: 11/12

Horário: 8h às 10h

Local: Ginásio Victor Savala

Endereço R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo de Balé

Data: 13/12

Horário das 19h às 22h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos

Endereço: R. Graciliano Ramos, 280 – Jardim Amanda I

Festival Esportivo Tênis de Mesa

Data:13/12

Horário: 20h

Local: Poliesportivo Nelson Cancian

R. João Barreto da Silva, 505 – Vila Real Santista

Festival Esportivo de Taekwondo

Data: 15/12

Horário: 19h

Local: Centro de Lutas Eliel Gomes

Endereço: Rua Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real

Festival Esportivo Voleibol

Data: 09/12

Horário: 14h às 17h

Local: Ginásio Victor Savala

Endereço R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)

Festival Esportivo Funcional

Data: 07/12

Horário 17h30

Local: Academia Municipal Jaime Pereira

Endereço: R. Benedito Manduca de Sousa, 85, Remanso Campineiro

