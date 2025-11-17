Serão 37 eventos de encerramento de ano ao longo das próximas semanas
A temporada esportiva 2025 é concluída em Hortolândia com muitos motivos para celebração. Como já é tradição na cidade, os festivais que encerram um ano repleto de conquistas, acontecem com o objetivo de prestigiar os atletas do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura. São 37 festivais que comemoram um ano produtivo para o esporte de Hortolândia. As apresentações das modalidades acontecem nos espaços em diferentes regiões.
“Um momento único de comemorações para os alunos e atletas de alto rendimento do nosso projeto tão especial. Agora, neste final de ano, os esportivas vão de apresentar para seus familiares e amigos, comemorando tudo o que foi realizado durante toda uma temporada. É com muita alegria que vamos curtir este momento e agradecer cada um que leva o nome da nossa cidade para fronteiras distantes, representando com muito orgulho nossas cores”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.
ESCOLINHAS ESPORTIVAS
De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, são 25 modalidades disponíveis, entre ginástica rítmica e voleibol, praticadas em 18 espaços com mais de sete mil atendimentos. As inscrições são feitas no setor administrativo de cada uma das praças de esporte. Para fazer a matrícula, é necessário apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais.
Festival de Ginástica Artística
Inauguração da Climatização do Centro de Treinamento em Ginástica Artística “Yasmim
Geovana Santos Bonfim”
Local: Centro de Treinamento em Ginástica Artística “Yasmim Geovana Santos Bonfim”
Data: 30/11
Horário: 8h às 13h
endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo de Basquetebol
Data: 19/11
Horário: 19h
Local: Ginásio Victor Savala
endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival de Ginástica Rítmica
Data:12/12
Horário:das 19:00 às 22:00
Local : Ginásio Victor Savala
Endereço: R. Aguinaldo Gomes Cardoso, 500 – Jardim Nossa Sra. de Fátima
Modalidades de lutas
Copa Arte da luta de Jiu-Jitsu
Data:16/11
Horário: às 8:30
Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”
Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real
Graduação Capoeira
Data: 29/11
Horário: às 8:30
Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”
Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real
Graduação Muay Thay
Data: 30/11
Horário: 08h
Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”
Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real
Graduação Jiu- Jitsu
Data: 27/11
Horário: 19h
Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”
Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real
Graduação Judô
Data: 07/12
Horário: 8h
Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”
Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real
Graduação Taekwondo
Data: 15/12
Horário: 19h
Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”
Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real
Festivais de Modalidades diversas:
Festival Esportivo de Basquetebol
Data: 24/11
Horário: 13h30
Local: Ginásio Victor Savala
endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo de Futsal
Data: 02/12
Horário :18h
Local: Ginásio Victor Savala
endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo de Futsal
Data: 02/12
Horário :8h30
Local: Espaço Esportivo Santa Emília
Festival Esportivo de Futsal
Data: 02/12
Horário :8h
Local: Ginásio Gino Bernardini
Endereço :R. Ercílio Antônio Meira – Jardim Santa Izabel,
Festival Esportivo de Futebol
Data: 29/11
Horário: 8h
Local: Campo de Futebol do Remanso Campineiro
endereço: Rua Sebastião Custódio de Oliveira, 20 – Remanso Campineiro
Festival Esportivo de Futsal
Data: 09/12
Horário às 18h
Local: Ginásio Victor Savala
endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo de Futsal
Data: 02/12
Horário às 8h30
Local Espaço Esportivo Santa Emília (Canturário)
endereço: Rua Luísa Febrônio Marini, 263 – Jardim do Lago
Festival Esportivo de Basquetebol
Data: 03/12
Horário: 19h
Local: Ginásio Victor Savala
endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo de Futebol
Data: 03/12
Horário: 14h
Local : CIE (Centro de Iniciação Esportiva) Jd. Amanda
Endereço:Rua João Guimarães Rosa, 242 – Jardim Amanda (ao lado do Good Bom)
Festival Esportivo de Futebol
Data: 03/12
Horário: 14h
Local: Espaço Esportivo Roque de Campos
Endereço: R. Ervin Maier, 195 – Jardim Santa Izabel
Festival Esportivo de Futsal
Data: 04/12
Horário: 14h30
Local: Ginásio Victor Savala
endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo de Futebol
Data: 04/12
Horário: 8h30
Local : CIE (Centro de Iniciação Esportiva) Jd. Amanda
Endereço:Rua João Guimarães Rosa, 242 – Jardim Amanda (ao lado do Good Bom)
Festival Esportivo de Taekwondo
Data: 05/12
Horário: 9h30
Local: Ginásio Victor Savala
Endereço: R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo de Judô
Data:07/12
Horário: 9h
Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”
Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real
Festival Esportivo de Natação
Data:08/12
Horário:8h às 12h e das 14h às 17h
Centro Poliesportivo Nelson Cancian
Endereço: R. João Barreto da Silva, 505 – Vila Real Santista
Festival Esportivo de Taekwondo
Data: 08/12
Horário: 9h
Local: Centro de Treinamento em Artes Marciais “Eliel Gomes”
Endereço: R. Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real
Festival Esportivo de Futebol
Data: 08/12
Horário 15h
Local: Campo Society Nova América
Endereço: Avenida Antônio da Costa Santos (Corredor Metropolitano) e a Rua Monte Azul.
Festival Esportivo de Hidroginástica/Funcional e Pilates
Data: 09/12
Horário: das 8h às 18h
Local: Poliesportivo Nelson Cancian
Endereço: R. João Barreto da Silva, 505 – Vila Real Santista
Festival Esportivo de Futsal (sub16)
Data: 09/12
Horário: 8h às 12h
Local: Local: Ginásio Gino Bernardini
Endereço :R. Ercílio Antônio Meira – Jardim Santa Izabel,
Festival Esportivo de Ginástica
Data: 10/12
Horário: 8h às 12
Local: Academia Municipal Jaime Pereira
Endereço: R. Benedito Manduca de Sousa, 85, Remanso Campineiro
Festival Esportivo de Ginástica
Data: 10/12
Horário: 8h às 10h30 e das 17h às 18h
Local: CIE do jd. Amanda
Endereço:Rua João Guimarães Rosa, 242 – Jardim Amanda (ao lado do Good Bom)
Festival Esportivo de Zumba
Data:11/12
Horário: 8h às 10h
Local: Ginásio Victor Savala
Endereço R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo de Ginástica
Data: 11/12
Horário: 8h às 10h
Local: Ginásio Victor Savala
Endereço R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo de Balé
Data: 13/12
Horário das 19h às 22h
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos
Endereço: R. Graciliano Ramos, 280 – Jardim Amanda I
Festival Esportivo Tênis de Mesa
Data:13/12
Horário: 20h
Local: Poliesportivo Nelson Cancian
R. João Barreto da Silva, 505 – Vila Real Santista
Festival Esportivo de Taekwondo
Data: 15/12
Horário: 19h
Local: Centro de Lutas Eliel Gomes
Endereço: Rua Brigadeiro Faria Lima, 410, Vila Real
Festival Esportivo Voleibol
Data: 09/12
Horário: 14h às 17h
Local: Ginásio Victor Savala
Endereço R. Antônio Camilo, 40, Jardim São Benedito. (Anexo ao Parque Irmã Dorothy Stang)
Festival Esportivo Funcional
Data: 07/12
Horário 17h30
Local: Academia Municipal Jaime Pereira
Endereço: R. Benedito Manduca de Sousa, 85, Remanso Campineiro
