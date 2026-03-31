Lula confirma Alckmin como vice pra reeleição

Presidente Lula da Silva (PT) confirmou que vai repetir a chapa com Geraldo Alckmin (PSB) para disputa da reeleição deste ano.

A união dos dois, que era improvável antes de 2022, se mostrou exitosa e vai se repetir agora.

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Lula faz o que todos os presidentes reeleitos desde a democratização fizeram – repetir o vice.

O único candidato à reeleição que trocou o vice foi Jair Bolsonaro. Em 2022, substituiu o então vice Hamilton Mourão por Braga Neto. Generais do exército, Mourão se elegeu senador e Braga Neto hoje cumpre pena no Rio de Janeiro.

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