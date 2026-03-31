Lalá Andia se pronuncia. Exonerado do cargo de Diretor do DAE em Santa Bárbara, Laerson Andia disse em vídeo estar feliz com o trabalho cumprido nos 6 anos a frente da autarquia e disse que a decisão foi do prefeito Rafael Piovezan.

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Ele ressaltou que a decisão foi eminentemente política e que o prefeito decidiu seguir novos rumos e um novo projeto. Ele também elencou os trabalhos realizados ao longo dos 6 anos com vários destaques.

Laerson Andia do DAE Santa Bárbara

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