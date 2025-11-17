NOSSA REPÚBLICA E SEUS VICES, por Gilson Alberto Novaes

Leia + sobre política regional

Nossa República, que comemorou 136 anos dia 15 de Novembro, tem uma história cheia de fatos, que vale a pena enumerá-los!

Em 15 de novembro de 1889, a elite dominante e os militares, deram uma nova fase à vida política do Brasil, com a Proclamação da República.

Em 1891 o primeiro Presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, ameaçado, destitui o Poder Legislativo. Vinte dias depois, renuncia! Assume o vice Floriano Peixoto.

Em 1909 morre o Presidente Afonso Pena – Assume o vice Nilo Peçanha.

Em 1918 Rodrigues Alves ganhou as eleições, mas faleceu antes da posse (gripe espanhola). Assume o vice Delfim Moreira.

Em 1930 Washington Luis, no final do seu governo, foi deposto pela Revolução de 1930. No mesmo ano, Júlio Prestes havia sido eleito Presidente, mas não tomou posse em razão da

Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Foi dissolvido o Congresso Nacional. Havia denúncia de fraudes no sistema eleitoral.

Em 1945, Getúlio é deposto pelos militares, colocando fim ao Estado Novo. O país passou por uma redemocratização, com a Constituição de 1946.

Com a deposição de Getúlio, assume a Presidência o Presidente do STF, José Linhares. Por não haver vice-presidente e com o Congresso fechado, Linhares era o sucessor legal. Governou o

país interinamente até a posse do presidente eleito, Eurico Gaspar Dutra.

Depois do mandato do Presidente Dutra, em 1950, Getúlio Vargas volta ao poder, agora eleito pelo povo. Mas, em 1954 acontece o suicídio de Getúlio, dentro do Palácio do Catete, no Rio. Assume o seu vice, João Café Filho, mas já no ano seguinte, em 1955, Café Filho é afastado por doença. Assume a Presidência, o Presidente da Câmara, Carlos Luz.

Ainda em 1955, com apenas três dias no governo, Carlos Luz é forçado a sair, pois havia indícios de que ele não queria entregar o cargo para Juscelino Kubitscheck, que havia sido eleito

pelo povo. Assumiu então, a Presidência o 1º Vice-Presidente do Senado, Nereu Ramos.

Em agosto de 1961, Jânio Quadros, eleito pelo povo, renuncia ao mandato, após sete meses de governo. Assume o seu vice João Goulart, em cujo governo o Brasil experimentou o Parlamentarismo.

Em 1964 – João Goulart é deposto do cargo pelos militares que assumem o Poder e governam até 1985. Nesse período, em 1969 o Presidente Costa e Silva é afastado por doença e uma Junta Militar provisória governa por 2 meses, impedindo a posse do vice, Pedro Aleixo, um civil.

Em 1985, com a abertura democrática, o Congresso Nacional elege o Presidente Tancredo Neves, mas ele falece antes da posse. Assume o vice, José Sarney.

Em 1992 o Presidente Fernando Collor de Mello, eleito pelo povo, sofre processo de “impeachment” e renuncia ao cargo para não ser cassado. Assume o vice Itamar Franco.

Em 2016 a Presidente Dilma Roussef, eleita pela segunda vez, é afastada do cargo, sofre um “impeachment” e é cassada pelo Congresso Nacional. Assume a Presidência, seu vice Michel

Temer.

Resumindo, nossa República nesses 136 anos já assistiu: Seu primeiro Presidente Marechal Deodoro renunciar ao cargo, como também Jânio Quadros e Fernando Collor. Morte durante o mandato do Presidente Afonso Pena. Antes de assumir morreram Rodrigues Alves e Tancredo Neves. Getúlio foi deposto num mandato e no outro, suicidou-se. Foram afastados por doença: Café Filho e Marechal Costa e Silva. Um deles foi forçado a sair, com apenas 3 dias de governo, Carlos Luz. Mais recentemente assistimos o “Impeachment” de Dilma Roussef.

Muitas emoções para pouco tempo de República!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(GILSON ALBERTO NOVAES é Professor Universitário, Advogado, Mestre em Comunicação Social e Doutor em Educação Arte e História da Cultura. Foi Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e é nosso colaborador)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP