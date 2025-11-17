Campinas lidera ranking de cidades com terras rurais mais valorizadas de SP, aponta Chãozão

Com o mercado de terras rurais no interior paulista aquecido, Campinas está no topo da lista de cidades com as propriedades mais valorizadas, segundo um recente levantamento realizado pelo Chãozão, plataforma especializada em anúncios de propriedades rurais. De acordo com o Índice Chãozão Valor do Hectare (ICVH), atualmente o município tem o valor médio do hectare avaliado em R$ 332.881,50, reflexo da proximidade com a capital, infraestrutura logística e alta demanda por propriedades multifuncionais, que vão desde produção agrícola até empreendimentos de lazer rural.

Em seguida aparecem Franca (R$ 296.575,79) e Avaré (R$ 139.815,26), reforçando a diversidade de polos de valorização dentro do estado. O top 10 ainda inclui Araraquara (R$ 128.091,24), São José do Rio Preto (R$ 125.911,49), Ribeirão Preto (R$ 124.424,61), Itapeva (R$ 109.791,34), Presidente Prudente (R$ 105.523,39), Araçatuba (R$ 103.582,14) e Barretos (R$ 96.418,73). Piracicaba completa a lista, com preço médio de R$ 80.533,28 por hectare.

Além dos valores, o levantamento mapeou 2.535 propriedades rurais disponíveis para venda no interior paulista, que somam um Valor Geral de Vendas (VGV) de cerca de R$ 65 bilhões. Entre as cidades com maior concentração de ofertas, estão São José dos Campos (202); Itapetininga (151); Paraibuna (99); Tatuí (84); Santana de Parnaíba (61); Angatuba (59); São Miguel Arcanjo (55); Monteiro Lobato (51); Araçoiaba da Serra (49); Valinhos (48) e Sorocaba (44).

Segundo Geórgia Oliveira, CEO do Chãozão, os preços refletem não apenas a vocação agrícola de São Paulo, mas também a pressão por terras em regiões de forte desenvolvimento urbano e industrial. “O interior paulista é um mercado único, pois combina tradição agrícola, presença de grandes usinas de cana-de-açúcar, pecuária consolidada e crescente demanda de investidores interessados em diversificação patrimonial”, afirma.

Além do valor agregado, a valorização das terras rurais no estado está diretamente ligada à estabilidade do agronegócio, à alta demanda por alimentos e biocombustíveis e à busca de investidores institucionais por ativos reais em um cenário de juros elevados.

O estudo reforça que o mercado deve permanecer aquecido nos próximos anos, impulsionado pela escassez de terras de qualidade e pelo interesse crescente em ativos ligados à sustentabilidade, crédito de carbono e uso misto (agrícola e imobiliário).

Destaques do mercado de terras rurais no interior paulista, segundo o Chãozão:

Valor Geral de Vendas (VGV) total: R$ 65 bilhões

Número de propriedades disponíveis: 2.535

Cidade com maior volume de propriedades: São José dos Campos (202 ofertas)

Outros destaques em volume:

Itapetininga – 151

Paraibuna – 99

Tatuí – 84

Santana de Parnaíba – 61

Angatuba – 59

São Miguel Arcanjo – 55

Monteiro Lobato – 51

Araçoiaba da Serra – 49

Valinhos – 48

Sorocaba – 44

Ranking de valor do hectare (ICVH – Interior de SP)

Campinas – R$ 332.881,50

Franca – R$ 296.575,79

Avaré – R$ 139.815,26

Araraquara – R$ 128.091,24

São José do Rio Preto – R$ 125.911,49

Ribeirão Preto – R$ 124.424,61

Itapeva – R$ 109.791,34

Presidente Prudente – R$ 105.523,39

Araçatuba – R$ 103.582,14

Barretos – R$ 96.418,73

Piracicaba – R$ 80.533,28

