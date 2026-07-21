FLIAM incentiva estudantes de Americana a transformar ideias em poesia e crônica.

Estudantes de Americana têm até o dia 31 de julho de 2026 para participar do 2º Prêmio Literário do Festival de Literatura de Americana (FLIAM). Voltado a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio, o concurso busca incentivar a produção literária entre os jovens e abrir espaço para que novas vozes da cidade sejam conhecidas.

Podem participar estudantes matriculados em escolas públicas ou privadas de Americana, que poderão inscrever textos nas modalidades poesia ou crônica, com tema livre. A iniciativa oferece aos alunos a oportunidade de compartilhar suas ideias,

experiências e diferentes formas de enxergar o mundo por meio da escrita.

A categoria infantojuvenil é uma das principais apostas do concurso, que pretende

aproximar os jovens da literatura e estimular o hábito da leitura e da escrita crítica e criativa. Além de reconhecer novos talentos, a proposta é fortalecer a relação entre escolas, estudantes e a produção cultural do município.

Os três primeiros colocados em cada modalidade da categoria infantojuvenil receberão premiação em dinheiro. Tanto na poesia quanto na crônica, os prêmios serão de R$ 1 mil para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 250 para o terceiro colocado.

O concurso também conta com uma categoria adulta, voltada a moradores de Americana, ampliando a participação para escritores da comunidade. Ao todo, considerando as categorias infantojuvenil e adulta e as modalidades poesia e crônica, serão distribuídos R$ 7 mil em prêmios.

Mais do que uma competição, o 2º Prêmio Literário da FLIAM tem como objetivo valorizar a literatura produzida na cidade, estimular a criatividade e dar visibilidade a autores de diferentes idades. A iniciativa também busca fortalecer os laços entre escolas, universidades e a comunidade local.

Os vencedores serão anunciados durante a segunda edição do Festival de Literatura de Americana, que será realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2026, na Praça Comendador Müller, no Centro. A programação acontece das 10h às 20h e tem entrada gratuita.

Com caráter educativo e formativo, a FLIAM tem como eixo central a bibliodiversidade, conceito que valoriza a pluralidade de vozes, estilos e perspectivas presentes na literatura contemporânea.

Durante os dois dias de evento, o público poderá participar de encontros, debates, mesas-redondas, saraus e conversas com convidados especiais. A programação será distribuída entre a Alameda de Escritores, dedicada a autores da região de Americana; o Espaço dos Expositores, com a participação de artistas, livrarias e editoras; e o Palco Principal, instalado no centro da praça.

O Festival de Literatura de Americana é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Fábrica das Artes e do Sarau Poetiza-Me. A iniciativa é viabilizada por meio de edital público com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. A curadoria e a coordenação geral são de Gabriella Martins.

Serviço

2º Prêmio Literário da FLIAM

Quem pode participar: estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do

Ensino Médio, matriculados em escolas públicas ou privadas de Americana, e

moradores de Americana maiores de idade na categoria adulta.

Modalidades: poesia e crônica

Tema: livre

Inscrições: até 31 de julho de 2026

Premiação: R$ 7 mil no total

Resultado: durante a 2ª edição da FLIAM, nos dias 15 e 16 de agosto de 2026

Local: Praça Comendador Müller, Centro, Americana

Participação: gratuita

O regulamento completo e as informações para inscrição podem ser consultados no

perfil oficial do Festival de Literatura de Americana no Instagram

(@festivaldeliteratura) e no site da Prefeitura de Americana.