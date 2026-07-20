A pré adolescente Mery Djeyne, de apenas 12 anos, está desaparecida desde a noite deste domingo em Americana. Ela teria sido vista pela última vez por volta das 19h.

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Americana apresenta recentemente casos de desaparecimento de adolescentes, mas este caso é de alguém muito jovem.

Mensagem do sumiço de Mery Djeyne

Gente essa menina é da minha escola e ela é minha amiga então todo mundo da escola tá falando isso porque ela sumiu ontem à noite então se vocês souber de alguma coisa fala oor favor Deus abençoe.