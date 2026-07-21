Parque Ecológico realiza manejo em tucanos e papagaios

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realizou, nesta segunda-feira (20), o manejo sanitário de duas espécies de tucanos e duas espécies de papagaios para realizar a vermifugação preventiva.

O trabalho contou com o auxílio do tratador responsável por essas aves e das estagiárias do setor. A equipe realizou verificação de microchip, pesagem e avaliação clínica e corporal das aves. Por fim, administraram medicamentos antiparasitários para elas.

Ao todo, a equipe do Parque Ecológico manejou 12 aves das espécies tucano-toco, tucano-de-bico-verde, papagaio-papa-cacau e papagaio-campeiro.

Como explicou a médica-veterinária do Parque Ecológico, Michelle Falcade Forti, o manejo dos tucanos exigiu uma atenção especial. “Durante o manejo dos tucanos, foi considerada a particularidade de seus bicos, que são leves e ocos, exigindo uma contenção delicada e precisa para evitar lesões. Além disso, por ser altamente vascularizado, o bico funciona como um regulador térmico”, explicou Michelle.

“Cada animal tem sua especificidade. Para atender bem cada um deles, é necessário que se tenha uma equipe bem treinada, proativa e apta a entender bem cada tipo de animal e suas particularidades. A equipe técnica do Parque atende a esses requisitos”, acrescentou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“Seguimos realizando todos os cuidados necessários nos animais que estão no Parque e entendemos que essas ações ilustram nosso compromisso com a proteção do meio ambiente e da diversidade das espécies”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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