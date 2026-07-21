Sumaré abre processo seletivo interno para gestores escolares

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou edital que regulamenta o Processo Seletivo Interno (PSI) para a seleção de gestores escolares da rede municipal de ensino. A iniciativa estabelece critérios técnicos de mérito e desempenho para a escolha de diretores e diretores assistentes, em conformidade com as exigências do Valor Anual por Aluno Resultado (VAAR), mecanismo do Fundeb que prevê condicionalidades para o recebimento de recursos complementares da União.

Ao todo, o processo prevê o preenchimento de 42 vagas para as funções de Diretor de Escola Municipal e Diretor Assistente, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

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O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, destacou que a medida fortalece a gestão educacional e atende às diretrizes nacionais para a escolha de gestores escolares.

“Este processo representa um importante avanço para a rede municipal, pois valoriza critérios técnicos, a formação continuada e a qualificação dos profissionais que estarão à frente das nossas escolas. Além de atender às exigências do VAAR, reforçamos nosso compromisso com uma gestão cada vez mais eficiente e focada na aprendizagem dos estudantes.”

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 17 de julho e 2 de agosto, exclusivamente pela plataforma Academic ITL.

O processo seletivo será composto por duas etapas. A primeira consiste na análise documental, que verifica a formação específica dos candidatos em cursos voltados à gestão escolar. Já a segunda será uma prova objetiva sobre legislação educacional, gestão democrática, gestão escolar, educação inclusiva, competências socioemocionais e demais temas relacionados à função.

Podem participar servidores efetivos do magistério municipal que atendam aos requisitos estabelecidos no edital, entre eles tempo mínimo de experiência na docência, formação superior na área da Educação e aptidão para o exercício da função.

O edital também prevê a formação de um banco de gestores, permitindo futuras designações conforme a demanda da rede municipal. Os profissionais selecionados ainda deverão participar das ações de formação continuada promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Centro de Formação de Educadores Municipais de Sumaré (CEFEMS).

Serviço: Processo seletivo para gestores escolares

*Inscrições: de 17 de julho a 2 de agosto de 2026.

*Como se inscrever: gratuitamente, pela plataforma Academic ITL.

*Vagas: 42, para as funções de Diretor de Escola Municipal e Diretor Assistente.

*Quem pode participar: servidores efetivos do magistério municipal que atendam aos requisitos previstos no edital.

*Etapas da seleção:

Análise documental (eliminatória);

Prova objetiva sobre legislação educacional e gestão escolar (eliminatória e classificatória).

Resultado final: previsto para 24 de agosto de 2026.

*Validade do processo seletivo: 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período.

*Edital completo: disponível no Diário Oficial do Município de Sumaré e na plataforma Academic ITL.

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