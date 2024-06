Frota da Gama é reforçada com duas novas viaturas

O comando da Guarda Municipal de Americana (Gama) apresentou, nesta sexta-feira (21), ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi duas novas viaturas que vão reforçar o trabalho realizado pelo Canil e pelo Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da corporação.

Os veículos Mitsubishi L200 Triton foram adquiridos por meio de convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outros dois veículos Toyota Yaris Sedan também fazem parte do convênio e vão chegar nos próximos meses. O investimento total é de R$ 1 milhão. Como contrapartida, a Gama ficou responsável pelo envelopamento e plotagem das viaturas.

“Mais uma boa novidade para a segurança pública de Americana com a entrega de duas viaturas para o Canil e para o GPA. Nossa administração tem um carinho muito grande pelo trabalho realizado em prol da segurança da nossa população”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“Quem ganha com a vinda dessas novas viaturas é a população, além dos guardas que terão uma estrutura aprimorada para as suas atividades nessas duas áreas dentro da Gama” disse o vice-prefeito, Odir Demarchi.

“Em parceria com a Secretaria de Gestão de Convênios, recebemos a verba de R$ 1 milhão para a aquisição das viaturas. Duas estão sendo entregues nesta sexta-feira e outras duas chegarão em breve”, afirmou o comandante da Guarda Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva.

A Secretaria de Gestão de Convênios ficou responsável pela tramitação e pela documentação necessária para a formalização da aquisição dos veículos. “É com muita alegria e satisfação que recebemos mais essa conquista para a cidade de Americana”, falou o secretário Vinícius Zerbetto.

“Um importante investimento na estrutura da Gama, que intensificará o seu trabalho junto à população. O Canil e o GPA exercem grandes funções na educação ambiental e nas apresentações dos cães nas escolas do município. Nosso contato com a Secretaria de Educação e com a população em geral se estreitará ainda mais”, acrescentou o coordenador de Planejamento da Gama, Wendeo Santos.