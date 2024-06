SENAI de Santa Bárbara divulga cursos gratuitos de férias na Área de Informática

O SENAI “Alvares Romi” está com inscrições abertas para cursos de férias na área de informática, sobre conceitos de programação em nuvem utilizando as plataformas da Google e Microsoft. Os cursos são gratuitos e presenciais e as vagas são limitadas. É necessário efetuar matrícula pessoalmente. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

O curso “Implantação de Serviços em Nuvem – Google Cloud Foundations” tem por objetivo preparar o estudante para certificações Cloud Digital Leader, permitindo articular os recursos dos principais produtos e serviços do Google Cloud, desenvolvendo capacidades que possibilitem implementar serviços de armazenamento e análise de dados, utilizando as principais tecnologias da área disponíveis nos serviços de nuvem. Ele será realizado às terças e quintas-feiras, das 7h30 às 17h15, com início em 25 de junho e término em 16 de julho.

O “Microsoft Power BI” tem por objetivo o desenvolvimento de competências relacionadas a desenvolver soluções por meio da plataforma de business intelligence (BI), utilizado para transformar dados brutos em informações úteis, insights de negócios e seguindo boas práticas, procedimentos e normas. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 13h15 às 17h15, com início em 15 de julho e término em 25 de julho.

O curso “Programação em Linguagem PHP” tem por objetivo capacitar profissionais para desenvolver aplicações em linguagem PHP, por meio de técnicas de programação, seguindo boas práticas, procedimentos e normas. Os encontros serão de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22 horas, com início em 11 de julho e término em 8 de agosto.

Também é oferecido o curso “Fundamentos de Ciência de Dados – Google Cloud”, que tem por objetivo desenvolver capacidades que possibilitem implementar serviços de ciência de dados em nuvem, utilizando métodos, processos, algoritmos e sistemas na extração de conhecimento e insights a partir de dados públicos e privados. Ele será realizado de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 11h30. O curso acontece de 15 a 23 de julho.

Para se inscrever, o candidato deve ter no mínimo 14 anos de idade e concluído o Nível Fundamental, além de cumprir requisitos dispostos no site santabarbara.sp.senai.br, sessão “Bolsa de Estudos”.

Para se matricular basta ir até o SENAI “Alvares Romi” com cópias do CPF, RG, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, comprovante de pré-requisitos (quando necessário). O endereço é Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, no Distrito Industrial. Mais informações pelo telefone/Whats App (19) 3499-1450 ou no site santabarbara.sp.senai.br , Sessão Bolsa de Estudos.

