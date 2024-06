Em alta, setor de franquias oferece opções variadas para empreendedores em busca de novos negócios

Com a economia brasileira em constante transformação e o mercado empresarial buscando alternativas sólidas de investimento, o setor de franquias desponta como uma opção promissora e acessível para empreendedores. Desde as garantias de um modelo de negócio testado até o suporte constante fornecido pelas franqueadoras, investir em franquias revela-se uma opção estratégica para quem deseja empreender com segurança e potencial de crescimento.

De acordo com dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising) o faturamento do setor atingiu R$ 240,6 bilhões em 2023, um crescimento de 13,8% em relação a 2022. Alguns segmentos ganharam destaque especial, como o de alimentação – food service (17,5%), saúde, beleza e bem-estar (13,7%), serviços (11,8%), casa e construção (9,5%) e moda (2,5%).

Diante desses dados promissores, especialistas preveem que o setor de franquias continuará apresentando um desempenho sólido nos próximos anos e para reunir as melhores marcas do setor, a maior feira de franquias do planeta, a 31ª edição ABF Franchising Expo, acontecerá de 26 a 29 de junho no Expo Center Norte – São Paulo.

Listamos algumas opções de franquias que marcarão presença neste importante evento do setor, sendo opções de investimentos promissoras para garantir o negócio próprio e alcançar a tão sonhada liberdade financeira.

No setor de alimentação e food service, a ATW Delivery Brands é a melhor escolha, sendo uma das maiores holdings de franquias com modelos Dark Kitchen do Brasil. O grupo é pioneiro e especialista em desenvolver marcas e processos otimizados 100% focados no delivery. Dentre muitas marcas, a empresa mantém em seu portfólio a N1 Chicken, O Que Comer, Fernando? e sua mais recente aquisição, a rede Brasileirinho Delivery. O investimento inicial para se tornar franqueado é de R$ 299 mil, faturamento médio mensal de R$ 240 mil e prazo de retorno em 18 meses.

Já no segmento de moda, o destaque vai para Prioridade 10. Fundada em 2014, é uma rede de lojas de departamento especializada em oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis, ao valor máximo de R$ 20. Consolidada no mercado, conta com 70 unidades e traz uma variedade de produtos como vestuário, brinquedos, presentes e produtos sazonais, a marca é uma excelente opção para investir o capital e tornar-se um empreendedor de sucesso. Em 2023, a rede obteve um faturamento de R$ 200 milhões. Seu investimento inicial é a partir de R$795 mil, faturamento médio mensal de R$ 197mil e um prazo de retorno de 18 a 24 meses.

Como opção para o promissor setor de beleza, saúde e bem-estar temos a maior franquia de esmalteria do mundo: Unhas Cariocas. A marca teve desempenho considerado excelente e recebeu 5 estrelas na pesquisa conduzida pela Serasa Experian. Prezando pela proteção e biossegurança dos clientes, suas colaboradoras são treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com a técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate sem comprometer o resultado, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos. A rede possui 95 unidades em todo o país e recebeu, por dois anos consecutivos, o selo de excelência da ABF. É possível investir a partir de R$115 mil, com faturamento médio estimado de R$80 mil e o prazo de retorno entre 12 a 24 meses.

No mesmo segmento, a Escova Express é a rede de franquias referência no mercado de beleza, que usa os melhores métodos em escovas, penteados, maquiagens e design de sobrancelhas. Com atendimentos que dispensam agendamento prévio otimizando o tempo das mulheres que têm uma rotina corrida, mas que querem estar sempre arrumadas. Atualmente marcando presença em massa no Sudeste e Centro-Oeste, a marca atende cerca de 3 mil clientes por mês. Com investimento a partir de R$200 mil, o faturamento médio mensal de R$60mil a R$80 mil e o retorno de investimento em 18 meses.

No segmento de serviços, a Mary Help traz como um dos principais atrativos o seu baixo investimento. Com gestão simplificada, apoio total na implantação da unidade e suporte operacional ao franqueado, a rede se torna opção assertiva para aqueles que almejam empreender. O investimento inicial é de R$35mil (para cidades com até 50 mil habitantes), faturamento médio mensal de R$ 30mil e prazo de retorno de 12 a 14 meses.

E, por fim, no setor de casa e construção temos a Love Gifts. Rede líder no mercado de presentes criativos que oferece uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a franquia se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Com a missão de espalhar amor, a Love Gifts tem se dedicado a oferecer uma experiência única e memorável aos seus clientes. Para garantir o modelo home based da franquia o investimento inicial é de R$ 19.9 mil, faturamento médio mensal de R$15 mil e prazo de retorno de 12 a 18 meses.

Como evidenciado pelos números impressionantes do setor de franquias, o potencial de crescimento e rentabilidade desses empreendimentos é inegável.

