Funcionária flagrada furtando remédios do Hospital Municipal de Americana

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) realizou, na noite desta quarta-feira, uma operação no Hospital Municipal de Americana.

Uma funcionária foi surpreendida furtando medicamentos. A auxiliar de farmácia vendia os remédios para “fins recreativos”, segundo a polícia.

Ela permaneceu presa.

Em nota, a prefeitura afirmou que a Santa Casa de Chavantes, que administra o HM, já desconfiava e havia implantado um sistema de controle que levou à identificação do caso. Veja a nota na íntegra:

Santa Casa de Chavantes informa que, na data de hoje (4/9), a Polícia Civil deflagrou uma operação que resultou na prisão de uma funcionária envolvida em um esquema de desvio de medicamentos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM).

Processo administrativo, realizado pela Santa Casa de Chavantes, apurava desvio de medicamento controlado que culminou com denúncia e desfecho no início dessa noite.

A administração da Santa Casa de Chavantes está colaborando com as informações, já que tem a investigação em curso e rapidamente auxiliou as autoridades.

A Santa Casa já havia implementado um processo de controle habitual e preventivo do dispensário de medicação, o que possibilitou identificar esse caso.

A polícia foi ágil e está empenhada na apuração total e conta com apoio integral do hospital. A polícia apreendeu os medicamentos e a investigação seguirá com rigor.

