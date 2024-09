A partir deste mês, Alexa, assistente virtual da Amazon, traz uma experiência inédita para os brasileiros que curtem dicas esotéricas. Ao pedir: “Alexa, carta de tarô do dia”, a assistente de voz trará respostas com previsões sobre amor, finanças e trabalho.

Esse lançamento reforça o comprometimento com as famílias brasileiras, oferecendo mais opções de entretenimento e que se conectam com a cultura local.

Os brasileiros adoram contar com uma ajuda extra para entender seu momento de vida por diversas razões, especialmente culturais, como o sincretismo religioso (mistura de crenças) e também históricas, que levam as pessoas a buscarem, em simbolismos, significados que tragam esperança.

Quem nunca espiou um horóscopo do dia mesmo sem acreditar? Agora, além de dizer seu horóscopo do dia, ela proporcionará momentos místicos com as cartas de tarô do dia, e poderá fazer ainda mais parte do dia a dia dos brasileiros que adoram uma “vidente”.

A nova skill está disponível em áudio para todos os dispositivos da linha Echo ou com Alexa integrada, enquanto os modelos da família Echo Show (Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10 e Echo Show 15) exibirão em tela animações criativas.

Os clientes podem incluir a nova experiência em uma rotina personalizada para todas manhãs. Por exemplo, ao perguntar “Alexa, como será meu dia?”, pode informá-los com a previsão do tempo e seus compromissos, tirar a carta do tarô do dia e tocar sua música ou gênero musical favorito. Você pode usar esta rotina como base e editar para as suas preferências.

Durante o mês de setembro, os clientes que disserem “Alexa, bom dia”, poderão ser surpreendidos com respostas especiais relacionadas ao tarô do dia.

Segurança e privacidade da Alexa

Todos os dispositivos Amazon, incluindo a família Echo e Fire TV, são projetados com a privacidade em mente. Em dispositivos com Alexa, há ajustes de controle do microfone, capacidade de visualizar, excluir gravações de voz, entre outras.

