Boho chic e escandinavo em pisos, paredes e movelaria

Da Roca Cerámica, a Série Capolavoro exalta a atemporalidade do mármore travertino que reveste a parede dessa sala de banho. Encontrado nos Super Formatos 120 x 120 cm e 120 x 250 cm | Foto: divulgação Roca Cerámica

Se na moda e em outros segmentos somos influenciados por movimentos globais, na arquitetura não seria diferente. Entre os conceitos contemporâneos, dois deles estão bastante presentes nos projetos residenciais pelas características que marcam o anseio pela autenticidade, bem-estar e o aconchego: o boho chic e o escandinavo.

Embora com suas diferenciações, ambos valorizam a presença de elementos encontrados na natureza, suas cores, texturas e o efeito artesanal que levam as pessoas a sentirem-se plenamente conectadas às suas moradas. “Com a proximidade que acompanhamos os profissionais de arquitetura, design de interiores e os lojistas, que estão diariamente em contato com os consumidores, temos esse termômetro bastante sintonizado e é isso que nos leva a desenvolver coleções que permitem atender essas demandas“, afirma Christie Silva Schulka, marketing manager da Roca Brasil Cerámica, empresa do grupo mexicano LAMOSA e à frente das marcas Roca Cerámica e Incepa.

De acordo com ela, não é de hoje que os revestimentos para paredes e pisos deixaram de ser simples coadjuvantes para somar na construção do estilo definido para os projetos. “Sejam os porcelanatos, que inclusive expandiram sua presença para a movelaria de bancadas e painéis, ou os insertos de paredes, nossas coleções têm muito a somar“, complementa.

A seguir, acompanhe as recomendações trazidas pela área de especificações da Roca Brasil Cerámica:

– Quais os traços que marcam o boho chic e o escandinavo?

Antes de traçar as correlações, é preciso entender as diferenças entre cada estilo. O boho chic, que ganhou força na década de 1970 como uma evolução espontânea do movimento hippie, pregava uma vida mais livre e em harmonia com a natureza. Na arquitetura, a base neutra, bastante marcada pela liberdade e a leveza, abre caminho para o despojamento de cores fortes e combinações na mais legítima autenticidade do mix & match.

Por outro lado, o escandinavo, originário de países nórdicos e predominantemente frios como a Noruega, Islândia e Finlândia, também investe nesse diálogo com o natural como maneira de deixar a casa ainda mais acolhedora para enfrentar o frio e a ausência de sol, principalmente no inverno, quando os dias apresentam poucas horas de luminosidade. O objetivo do décor tem uma ligação direta não apenas com a parte física, como pela satisfação mental e emocional.

Em quais revestimentos apostar para somar nesses dois estilos?

1) Madeira

Nos projetos de interiores a madeira é, sem sombra de dúvida, um dos primeiros que vêm à mente quando o assunto é aconchego. E não é para menos! Ela é uma representação direta da conexão do ser humano com a natureza: as tonalidades, as características únicas de cada espécie e as sensações de conforto térmico e de bem-estar mental, e sentimentos de proteção e tranquilidade.

Seja para imprimir as diretrizes do boho chic ou do escandinavo, a Série Legno Rovere, da Roca Céramica, representa, fidedignamente, a madeira tanto na aparência natural percebida visualmente, ou por meio da sensação tátil que realça os veios da madeira. Com seu acabamento mate, além do emprego tradicional, o Super Formato 120 x 250 cm torna o produto perfeito para criações exclusivas como a base da cama, cabeceira e movelaria de armários e prateleiras | Foto: divulgação Roca Cerámica

Nessa busca pelo natural, a Série Madero, da Roca Cerámica, se traduz em ‘ripas’ de 20 x 120 cm que permite a paginação reta, com amarração ou no desenho Chevron. Com duas versões de cores – Ambar (mate) ou Canary (em ABS), a proposta é adicionar ao ambiente a frugalidade dos elementos que encontramos no meio ambiente | Foto: divulgação Roca Cerámica

Seja no marfim ou em um tom levemente mais escuro como o canela, a Série Arbol, da Incepa, entrega a estética da madeira encerada em uma variedade de estampas que provoca a percepção de realismo e movimento tanto para pisos, como paredes. Disponível nas medidas de 20 x 120 cm | Foto: divulgação Incepa

2) Revestimentos brancos ou claros

Em ambos os estilos, o preto pode aparecer pontualmente como nos detalhes da marcenaria, bancada e móveis. Assim, a Série Nórdico, da Incepa, proporciona a neutralidade pedida com a versão 30 x 90 cm, para paredes, e o porcelanato 60 x 120 cm e 90 x 90 cm | Foto: divulgação Incepa

Nessa proposta de espaço gourmet, a Série Athea, da Roca Cerámica, foi a base escolhida para revestir o piso, bancada e o grande nicho onde está a bancada da pia. Com os veios marcantes e a suavidade das nuances encontradas no mármore Ônix, é encontrada nas dimensões padrões de 90 x 90 cm e 60 x 120 x e os Super Formatos 100 x 200 cm, 120 x 120 cm e 120 x 250 cm | Foto: divulgação Roca Cerámica

Na pegada boho chic desse living, a Série Ortiz, da Incepa, destaca os mármores encontrados na região montanhosa de Castellón, na Espanha. Nas tonalidades bege e cinza e nos acabamentos ABS, acetinado e Micro Crystal, que deixa uma camada cristalina na superfície do revestimento, Ortiz é encontrada no Super Formato 120 x 120 cm | Foto: divulgação Incepa

Para complementar os estilos escandinavo e boho chic aposte em:

– Itens de materiais naturais, velas e arranjos secos (inclusive florais)

Fotos: Freepik

– Cores vivas em tons terrosos

Foto: Freepik

– Luminárias de piso e mobiliário com madeiras claras

Foto: Freepik

