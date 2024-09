Nova Odessa cria 130 vagas em julho com economia forte

A Economia de Nova Odessa criou mais 130 vagas de emprego com carteira assinada em julho de 2024, resultado do total de 1.638 contratações, menos 1.508 demissões. Foi o sexto resultado positivo nos sete primeiros meses do ano. Desde janeiro de 2024, a cidade criou 1.204, e nos últimos 12 meses, 1.384. É o que comprova a estatística oficial do Novo Caged, divulgada mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Mas a notícia é ainda melhor: desde janeiro de 2021, quando entrou em vigência a nova Política de Desenvolvimento Sustentável implantada pela atual gestão municipal, já são nada menos que 3.817 novas vagas criadas – calculadas e informadas pelo Ministério do Trabalho sempre a partir do resultado do total de admissões menos o total de demissões no período.

Foram mais 318 postos de trabalho gerados em 2023, 690 em 2022 e 1.605 novas vagas de 2021. Somente entre 2021 e 2023, portanto, foram 2.613 empregos criados pelas empresas da cidade – uma média de quase 900 vagas por ano, que está sendo ultrapassada agora em 2024.

Assim, Nova Odessa tem agora 24.469 trabalhadores com registro em carteira – fora os empresários, MEIs (Microempreendedores Individuais), autônomos e trabalhadores informais ou eventuais. Acompanhe o Caged mensal em https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/novo-caged/novo-caged-2024/julho.

AÇÕES PRÓ-DESENVOLVIMENTO Nova Odessa

Para alcançar estes resultados altamente positivos na geração de empregos e renda para as famílias dos trabalhadores de Nova Odessa, a Prefeitura adota desde 2021 uma nova e agressiva política de Desenvolvimento Econômico e atração de novas empresas e comércios para a cidade.

As ações começaram ainda na pandemia, com a modernização da “Lei Municipal de Incentivo” (o ProdeNO) a partir de reivindicações dos próprios empresários. Desde então, a Prefeitura criou iniciativas de fomento como a viabilização do Poupatempo Paulista, a criação do Centro de Referência do Empreendedor e do Trabalhador, a realização de quatro Feirões do Emprego e de duas novas Feiras Noturnas (Jardim Santa Rita e Jardim Santa Luiza/Parque Triunfo).

Também trouxe os cursos gratuitos do Projeto Cozinhalimento e do “Alimente-se Bem” do SESI-SP, criou o Novatec (Programa de Orientação Profissional para 500 formandos do Ensino Médio da Rede Pública), as Feiras do Carro Usado e o “Nova Odessa +Barato: Outlet Municipal”.

Fez em 2023 o tão sonhado convênio com Estado para instalação do Corpo de Bombeiros da PM (garantindo menores valores de seguro empresarial) e passou a incluir os feirantes, empreendedores e artesãos nas festas da cidade. por fim, o Município inaugurou recentemente o Novo CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional e Oficina de Costura e Fraldas).

Por tudo isso, já são ao menos 25 grandes empresas atraídas para a cidade desde 2021, incluindo nomes de peso como o enorme Centro de Distribuição do Grupo SC (Santa Cruz)/PanPharma, a Transportadora RodoBox Logística, a unidade da Localiza Veículos, a Bekaert Deslee, o Shopping ZED Boulevard e o Centro de Operação DeskTop, entre outras.

