NFL no Brasil: Crescimento do esporte impulsiona vendas

O primeiro jogo da NFL no Brasil está agendado para o próximo dia 6 de setembro e já se nota há um tempo o mercado de produtos relacionados ao futebol americano se expandindo.

Dados recentes da Circana, empresa global de data tech para análise do comportamento de consumo e da empresa parceira Segmenta, revelam um rápido crescimento no setor, impulsionado pelo crescente interesse dos brasileiros pelo esporte.

No cenário global da categoria de brinquedos, considerando a soma de doze países monitorados pela Circana, o futebol americano teve um grande desempenho faturando 273 milhões de dólares com a venda de 14 milhões de unidades, até julho de 2024.

O faturamento apresentou um crescimento de 26% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A categoria de figurinhas colecionáveis se destacou no mercado internacional, sendo a principal fonte de crescimento para a licença.

No Brasil, a licença da NFL ainda é pouco explorada, especialmente na categoria de brinquedos. De acordo com os dados da Circana, somente foram identificadas poucas unidades da marca Funko, com Bonecos Colecionáveis.

Análise da NFL

“A chegada da Liga ao Brasil representa uma oportunidade significativa para a expansão da oferta de produtos relacionados ao futebol americano. À medida que o interesse pelo esporte cresce, espera-se que o mercado brasileiro continue a se aquecer, refletindo os resultados positivos já observados no cenário global”, analisa Ana Weber, diretora da Circana.

Segundo dados levantados pela Segmenta, o futebol americano foi o terceiro esporte com maior crescimento no primeiro semestre de 2024 no Brasil, com um aumento de 24,5%. Apesar de o vestuário ainda dominar as vendas, a categoria de acessórios foi a que apresentou o melhor desempenho.

A venda de acessórios cresceu 49% no semestre, levando o esporte ao segundo melhor desempenho no período. O aumento impressionante de mais de 1.800% nas vendas de bolas foi o destaque na categoria. Marcas renomadas como Nike (+402%) e Wilson (+2.030%) foram protagonistas nesse crescimento.

“Os números recentes mostram que a paixão pelo futebol americano está se consolidando rapidamente no Brasil. O crescimento extraordinário nas vendas de acessórios e bolas, reflete o entusiasmo dos fãs e a crescente popularidade do esporte no país”, afirma Rafael Dias, gerente de contas da Segmenta.

Sobre a Circana

