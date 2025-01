GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.EQUIPE 02

OCORRÊNCIA : DESACATO, DESOBEDIÊNCIA , RESISTÊNCIA E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

VTR 125

🚨 GCMF MUNIK

🚨 GCM MAYKEL

APOIO:

VTR:05

🚨 INSP. Soares

🚨GCM Felipe

VTR:20

🚨GCM Quintino

🚨GCM Alex

VTR: 130

🚨GCM Klaus

🚨Sub. Bandeira

VTR: 135

🚨SUB . Paulo

🚨GCM TRAJANO

VTR: 140

🚨SUB. Vanderley

🚨GCM Ruiz

VTR: 145

🚨SUB. Corassari

🚨GCM Rodrigo

VTR: 150

🚨SUB. Junior

🚨GCM Jean

Viaturas de apoio tático

Apoio 01

🚨GCM Andrade

🚨GCM Sandrin

🚨GCM Fernando

Apoio 02

🚨GCM Siloni

🚨GCM José

🚨GCM Washington

.📍DATA: 06/01/2025

.📍HORA: 21:50

.📍LOCAL: Rua João Eduardo macknigth – 816 ( parque residencial zabani)

Esta equipe, em patrulhamento pelo local dos fatos, avistou um indivíduo entregando dinheiro a um condutor de uma motocicleta, o condutor ao perceber a aproximação da viatura evadiu- se não sendo possível aborda-lo. O suspeito permaneceu pelo local, em dialogo com o mesmo tentando uma averiguá-lo, demonstrou-se relutante e desobedecendo e resistindo a abordagem , dificultando os patrulheiros de aproximar- se dele.

Com tudo, por ser um bairro de tem atitudes hostis com os agentes de segurança, com histórico de diversas ocorrências onde população já iniciou um movimento de enfrentamento se aproximando. Durante a abordagem o suspeito a todo momento demonstrou muito agressivo e não respondia o que lhe era perguntado.

Após diversas tentativas de diálogo o indivíduo foi identificado como Jeferson, e ao perceber que estava sendo qualificado para que fosse gerado um B.O/GCM sobre a averiguação em fundada suspeita, o mesmo, desferiu um tapa na mão no smartphone da patrulheira e este vindo a cair ao solo e danificar, e chamando o GCM MAYKEL para brigar, investindo contra o patrulheiro que o conteve com os meios necessários para cessar a injustiça agressão.

A população já cercava a equipe ameaçando os patrulheiros, que solicitaram apoio via rádio.

Em tentativa de diálogo novamente com Jeferson o mesmo continuava agressivo e desacatou toda a equipe dizendo os seguintes xingamentos: “guardas filhas da puta, vagabundos e ladrões do estado, vão fazer o serviço de vocês, vão tudo tomar no cu , … Etc.

Foi dado voz de prisão a Jeferson que resistiu, foi necessário o uso técnicas de contenção para imobilizá-lo sendo algemado posteriormente.

Diante disto a parte foi conduzida até o plantão policial no qual ao tomar ciência dos fatos a autoridade policial ratificou a voz de prisão dada anteriormente pela equipe pelos crimes de desacato, resistência, desobediência e dano ao patrimônio público e este permanecendo a disposição da justiça.