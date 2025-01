Henrique quer Sumareense ‘mais orgulhoso’ em 2025

O prefeito de Sumaré, Henrique Stein Sciascio (Republicanos), o Henrique do Paraíso, e seu vice, André Fernandes Pereira (MDB), o André da Farmácia, tomaram posse de seus cargos em cerimônia realizada no Clube Recreativo, no Centro, na manhã desta quarta-feira (01).

Na sequência, ambos foram até o prédio da Prefeitura de Sumaré, e deram início às primeiras ações do governo. O salão de festa do clube ficou lotado, com todas as cadeiras ocupadas.

No discurso de posse, Henrique do Paraíso destacou que fará um governo “para todos os moradores de Sumaré”, sem levar em conta questões partidárias, ou ideológicas. As premissas da gestão são o respeito aos valores da família, de respeito a Deus e à Constituição Federal.

Fala Henrique

“Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, pela vida e pela oportunidade de governar essa cidade com povo trabalhador. Também agradeço à população que nos encolheu. Vamos resgatar a dignidade de nossa gente. Teremos orgulho de morar em nossa cidade. Todos terão oportunidades”, afirmou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMO WHATSAPP

Além disso, Henrique confirmou que irá trabalhar para que Sumaré tenha o Hospital Municipal, qualidade na educação, com melhorias em índices como o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), segurança pública eficiente, em todas as regiões, geração de empregos, com atração de empresas e parcerias com a Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré), transporte público de qualidade, com pontos de ônibus novos e com cobertura, uma nova rodoviária, investimentos em tecnologia e projetos inovadores na infraestrutura.

“Vamos prosperar e levar dignidade. Meu pai, o Paulão (Paulo Sciascio) , nos ensinou valores de fé e a sempre estender a mão. Com minha mãe, Noemi, orei diversas vezes, em momentos de dificuldade. Tenho orgulho do meu irmão, o vereador reeleito Raí do Paraíso. Também agradeço o apoio da minha esposa Débora e da minha filha Liz. ”, disse.

O vice-prefeito André da Farmácia também destacou que o governo vai trabalhar para que a população tenha “orgulho de Sumaré”. “Se não fosse Deus e vocês nada disso seria possível. Se não fosse os 72.003 votos não estaríamos aqui. Com Cristo no barco, tudo é possível. Vamos resgatar o orgulho de ser morador de Sumaré, trazendo dignidade”, garantiu.

No evento, todos os vereadores também tomaram posse. O pastor José Felipe da Silva, presidente da presidente da AD (Assembleia de Deus) Belém de Sumaré e o padre Luan Flávio de Oliveira, Vigário Forâneo, fizeram orações e abençoaram todos os que tomaram posse, e os presentes. Autoridades locais e regionais prestigiaram também a cerimônia.

Leia + sobre política regional