Igualdade de gênero é tema de livro infantojuvenil da Adonis

Igualdade de gênero é tema de livro infantojuvenil que será lançado pela Editora Adonis, em outubro

Música e natureza foram os elementos escolhidos pelo próximo lançamento da Editora Adonis para a abordagem, com as crianças, do tema da igualdade de gênero.

Escrito por Eraldo Miranda e ilustrado por Simone Ziasch e Vicente Mendonça, o livro “Cante de lá que eu canto de cá” será lançado em Adonópolis, neste Mês da Criança, no sábado (26), a partir das 10 horas.

“Esse livro faz essa importantíssima reflexão sobre o ODS 5 (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU), que trata da igualdade de gênero. A ideia foi trazer um texto voltado para as bases, para que os meninos comecem a entender e a respeitar o espaço e os direitos das meninas”, explica Eraldo.

Para tratar de forma lúdica e literária o tema, a inspiração veio da música e da natureza. “Os pássaros cantam a todo momento e há uma unidade musical. Mas se essa unidade é quebrada, não se tem a música”, observa.

“Passei boa parte da minha vida na zona rural e sempre fui muito apaixonado por sabiás. Como não sou especialista em aves, fui pesquisar sobre os tipos deles. E foi aí que pensei nessa quebra e também na intolerância do pássaro macho quanto à sabiá – a representação do feminino – ao achar que sua música é melhor e, assim, fui construindo essa história”, revela.

O escritor vê como uma questão emergencial a abordagem do tema. “Essa desarmonia é um reflexo da nossa sociedade, pela forma discriminatória que a mulher é tratada no dia a dia. A ideia é mostrar que há diferenças e semelhanças, mas que masculino e feminino se complementam. Precisamos mudar e equiparar direitos e deveres, trazendo reflexões e ações práticas, que podem ser iniciadas a partir da literatura infantojuvenil”, enfatiza.

Para a participação gratuita no evento de lançamento do livro, é necessária inscrição prévia no site (www.adonopolis.com.br/#agenda). Além da sessão de autógrafos e bate-papo com o escritor, a programação, que é destinada a toda a família, contará com contação de histórias e dinâmicas brincantes.

Sobre o escritor

Graduado em Literatura Brasileira pela UNG – Universidade Guarulhos, crítico literário pela PUC-SP e pesquisador de literatura oral folclórica, Eraldo Miranda desenvolve didáticas para o estímulo de habilidades e competências leitoras. Nasceu em Alumínio, no interior paulista, e passou a maior parte de sua infância em Tatuí, junto dos seus muitos irmãos e dos pais, José e Marta. Possui dezenas de obras de grande contribuição para a literatura infantojuvenil.

