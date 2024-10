SeaWorld Orlando acolhe filhote de morsa órfã resgatada no Alasca

O SeaWorld Orlando tem o prazer de anunciar a chegada de Ukiaq, um raro filhote de morsa do Pacífico resgatado pela organização parceira Alaska SeaLife Center (ASLC). Agora sob os cuidados especializados dos profissionais do SeaWorld Orlando, Ukiaq – ou Uki, como é carinhosamente chamada – foi encontrada órfã e abandonada nas praias de Utqiagvik, no Alasca. Seu nome, que significa “outono” no idioma do povo Iñupiaq, homenageia a rica cultura e tradições dos povos nativos de sua região.

Após passar por um intenso processo de reabilitação no ASLC e ser considerada não apta para retornar à natureza pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS, sigla em inglês), Uki chegou ao SeaWorld Orlando em 18 de setembro, pesando aproximadamente 100 kg. O SeaWorld Orlando foi escolhido como seu novo lar devido à vasta experiência de sua equipe com cuidados de morsas, proporcionando o melhor ambiente e companhias para o seu desenvolvimento, incluindo uma morsa fêmea que pode atuar como mãe adotiva.

Os cuidados especializados que Uki está recebendo fazem parte do compromisso do SeaWorld com o resgate e reabilitação da vida selvagem. Os especialistas do parque estão trabalhando em estreita colaboração com veterinários para garantir que todas as necessidades de Uki sejam atendidas, incluindo um plano de alimentação cuidadosamente elaborado e avaliações médicas contínuas.

Embora a chegada de Uki seja um marco emocionante, ela não será introduzida imediatamente no habitat visível para os visitantes. O filhote de morsa passará um tempo se aclimatando ao novo ambiente, onde receberá cuidados 24 horas por dia para garantir seu desenvolvimento e bem-estar.

“A jornada de Uki até o SeaWorld Orlando é apenas o começo de um novo capítulo. Nossa equipe está fornecendo cuidados 24 horas por dia para garantir que sua transição seja a mais suave possível”, disse o Dr. Joseph Gaspard, Vice-Presidente de Operações Zoológicas do SeaWorld Orlando. “Queremos dar a ela tempo para se adaptar ao novo lar e, quando estiver pronta, os visitantes terão a oportunidade única de conhecer este extraordinário filhote e aprender mais sobre nossos esforços de conservação na região do Ártico.”

Uki foi avistada pela primeira vez em julho de 2024 pelos membros da comunidade de Utqiagvik, após um grupo de morsas deixar a área. Sozinha e vulnerável, a jovem morsa, estimada em apenas algumas semanas de vida, foi transportada para o ASLC em uma operação de resgate coordenada com o USFWS. Ela recebeu cuidados médicos imediatos contra desidratação e desnutrição, com suporte adicional de profissionais de outras organizações familiarizados com cuidados de morsas, incluindo o SeaWorld.

“Estamos orgulhosos de ter respondido rapidamente ao pedido de ajuda, enviando uma equipe com experiência em cuidados de morsas para o ASLC dentro de 24 horas após o resgate do filhote”, disse a Dra. Claire Erlacher-Reid, Veterinária Sênior do SeaWorld Orlando. “A história de sobrevivência de Uki é um testemunho da importância de parcerias e da resposta rápida no resgate da vida selvagem, e estamos comprometidos em fornecer a ela o mais alto nível de cuidados enquanto segue sua jornada aqui no SeaWorld Orlando.”

“Estamos encantados com o progresso que o filhote de morsa apresentou desde sua admissão ao Programa de Resposta à Vida Selvagem do ASLC. Sendo apenas o décimo primeiro filhote de morsa do Pacífico órfão a passar por nossas portas em 25 anos, reconhecemos o quão especial ela é. Histórias de sucesso como a de Ukiaq nos inspiram”, disse o Dr. Wei Ying Wong, Presidente e CEO do ASLC.

A história de sobrevivência de Uki continua a destacar a importância da colaboração global no resgate de mamíferos marinhos. “Desde os membros da comunidade de Utqiagvik que a encontraram, até os esforços incansáveis da equipe do ASLC, e agora com o apoio do SeaWorld Orlando, Uki tem sido cercada por pessoas comprometidas em dar a ela uma segunda chance de vida”, disse o Dr. Gaspard.

À medida que se fortalece em seu novo lar, Uki desempenhará um papel essencial como embaixadora de sua espécie, educando o público sobre os desafios que as morsas do Pacífico enfrentam na natureza. Sua história, como a de muitos outros animais resgatados pelo SeaWorld Orlando, destaca a missão contínua do parque de inspirar ações de proteção e preservação da vida marinha.