“Alice no País das Maravilhas” é atração no Teatro Municipal de Americana

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe nesta quinta-feira (17) a peça “Alice no País das Maravilhas”, em duas sessões: às 9h30 e às 14h15. Os ingressos estão à venda na bilheteria do local ou no site www.entravip.com.br, e custam de R$ 30 a R$ 60.

O espetáculo traz a clássica história da menina que, seguindo um coelho, vai parar numa terra fantástica, diferente e cheia de surpresas. É uma terra governada pela Rainha de Copas e seu exército, onde todos os habitantes do País das Maravilhas são dominados por ela. Alice, depois de cair na toca do coelho, se depara com criaturas estranhas, mas muito simpáticas, e todos contam com ela para serem salvos das garras da Rainha de Copas.

“A famosa história de Lewis Caroll atravessa gerações e encanta crianças e adultos. Vale a pena conferir”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.