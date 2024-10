Um homem que voava em um paraglider flagrou um cachorro que foi parar no alto da Pirâmide.

Setur-SP divulga atrativos e novidades de São Paulo em roadshow em NY

Nesta terça-feira, 15, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) desembarca em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da nova etapa internacional do roadshow “Meu Destino é São Paulo”. O evento tem como objetivo capacitar agentes de viagens e operadores de turismo norte-americanos sobre os atrativos de São Paulo e reforçar o papel do estado como principal porta de entrada no Brasil.

Na ocasião, a Setur-SP apresentará a diversidade dos destinos paulistas, que vão das belezas do interior e das cidades serranas ao exuberante litoral, bem como seus atrativos turísticos. Além disso, a Secretaria mostrará as experiências que o estado oferece aos viajantes; além da gastronomia; da força da cultura e dos negócios; da conectividade estratégica e todas as novidades.

“Este evento dá sequência às ações de promoção internacional do Estado de São Paulo, um dos principais objetivos da Setur-SP para aumentar a divulgação dos nossos destinos e atrair cada vez mais visitantes. Participamos do roadshow e da missão internacional em Roma, e estamos otimistas com esta nova etapa em Nova York”, declarou Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.

O roadshow é uma iniciativa do Visite São Paulo Convention Bureau (VSPCVB), em parceria com a Setur-SP e ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), sob a organização da B2LIVE, empresa de eventos e live marketing do Grupo BBG Brasil. O evento acontecerá no Plataforma Brazilian Steakhouse.

“A união entre o setor público e privado nesses eventos é fundamental para apresentar São Paulo como um destino completo, capaz de atender tanto turistas de lazer quanto de negócios. Nossa conectividade aérea é um dos nossos grandes diferenciais”, diz Toni Sando, presidente-executivo do VSPCVB. A etapa de Nova York é mais um passo importante para consolidar São Paulo como um destino de destaque para turistas norte-americanos, ampliando o fluxo de visitantes e reforçando a posição do estado como o principal hub de viagens no Brasil.

Mais de 130 profissionais já confirmaram presença no evento, incluindo agentes de viagens, operadores turísticos e representantes de companhias aéreas como American Airlines, Avianca, Latam, Copa e Emirates. Ainda, o roadshow também contará com a presença do Cônsul-geral do Brasil em Nova York, Embaixador Aldanio Senna Ganem, e da Sênior Vice-Presidente do Nova York Convention & Visitors Bureau (NYC CVB), Makiko Healy.

São Paulo e Nova York: grandes potências do turismo

Dois destinos vibrantes, os estados de São Paulo e Nova York se assemelham em vários aspectos: ambos detêm o maior centro financeiro e comercial de seus países; oferecem uma grande oferta de lazer e entretenimento, que vão desde opções gastronômicas, culturais e naturais, com inúmeros restaurantes, museus e parques; e ainda recebem grandes shows e eventos. Por esses e outros motivos, os dois estados atraem visitantes do mundo inteiro.

Em 2023, o Brasil enviou 637 mil visitantes para Nova York, ficando no Top 4 de países emissores para o destino. Em 2024, a previsão é que 791 mil brasileiros visitem a “cidade que nunca dorme”, de acordo com dados do New York Tourism + Conventions.

Ao mesmo tempo, a procura de turistas norte-americanos pelo Brasil, especialmente pelo Estado de São Paulo, também é expressiva. Isso porque, só neste 1º semestre de 2024, São Paulo liderou a lista de estados com o maior volume de entrada de estrangeiros no país, conforme dados da Embratur, Ministério do Turismo e da Polícia Federal. No período, cerca de 1,1 milhão de viajantes estrangeiros foram recebidos no Estado de São Paulo. Desse volume, 206 mil visitantes vieram dos Estados Unidos, país que se destacou novamente como o maior em número de turistas emitidos.

Atualmente, o estado de São Paulo é o principal hub de conectividade do Brasil, pois o estado é porta de entrada para diversos destinos brasileiros. O Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), por exemplo, é um dos maiores centros de distribuição de voos do país, ligando São Paulo a diversas regiões do Brasil e do mundo. Além disso, o Aeroporto Internacional de Viracopos também opera voos entre Campinas e vários destinos nacionais e internacionais.

