O festival “Itália na Brasil”, que acontece nos dias 25 e 26 de maio no CCL (Centro de Cultura e Lazer), é o destaque da agenda cultural do próximo mês em Americana, que traz ainda peças teatrais, stand-ups, shows e exposições.

Até 17 de maio, a Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” também recebe as inscrições para o 23º Salão do Humor Internacional em Americana.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.bibliotecadeamericana.com. Os interessados devem procurar o local de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Praça Comendador Müller, no Centro. Informações pelo telefone (19) 3461-9157.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e vai acontecer de 22 a 30 de junho, na Câmara Municipal.

Confira a agenda completa do mês:

Dia 4

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o espetáculo “Rei Leão – O musical”, às 15h. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120, e estão à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br. A bilheteria funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol.

Dia 4

Outra atração no dia 4, também no Teatro Municipal, é o musical “Broadway Nights”, às 21h. Ingressos com preços entre R$ 75 e R$ 150, à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br.

Dia 6

A Sessão Pontos MIS de maio é dedicada a alguns clássicos do cinema. O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana exibe no dia 6 o filme “Sombras do Terror”, às 19h30. A entrada é gratuita e a classificação etária é de 12 anos. O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, nº 1.293.

Dia 6

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” recebe a exposição de pintura em tela “Alma de Artista – Descobrindo a Arte”, de Ana Buriozi, aberta até o dia 29. A entrada é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Dia 8

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) recebe a Oficina Pontos MIS “Apocalipse Zumbi: Como os mortos-vivos refletem os horrores da nossa sociedade”, das 14h às 17h. A oficina é ministrada pelo crítico e pesquisador de cinema fantástico Carlos Primatti, e irá abordar o tema com apresentação de slides e trechos em vídeo, passando por todos os ciclos de horror e ficção científica, incluindo a produção nacional, o cinema de suspense de Alfred Hitchcock e o terror brasileiro de José Mojica Marins (Zé do Caixão).

O curso é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825.

Dia 9

A Sala de Eventos da Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” recebe o lançamento do livro infanto-juvenil “A Fantástica Aventura de Ferdinando e Quem Eu Lá Conheci”, de Leonardo Sartori Menegatto. O evento será às 19h, com entrada gratuita.

Dia 11

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro é destaque no Teatro Municipal Lulu Benencase, no dia 11, às 21h. Os ingressos custam de R$ 115 a R$ 230, à venda no site www.entravip.com.br ou na bilheteria do teatro.

Dia 13

A Sessão Pontos MIS exibe no dia 13 o filme “O Gabinete do Dr. Caligari”, com entrada gratuita, às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A classificação é de 12 anos.

Dia 14

A peça adaptada da obra de Machado de Assis, “Quincas Borba”, entra em cena no palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, às 10h. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, e custam entre R$ 20 e R$ 60.

Dia 15

O Teatro Lulu Benencase recebe o espetáculo “Pinóquio”, em duas sessões, às 14h e 19h30. Ingressos à venda na bilheteria e no www.entravip.com.br, também com preços entre R$ 20 e R$ 60.

Dia 18

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) recebe a Oficina de Lambe-lambe em serigrafia com o Coletivo SHN, das 14h às 16h. O curso é gratuito e a idade mínima para participar é 14 anos. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825.

Durante a oficina será apresentada a técnica de serigrafia através da experiência do SHN, um coletivo de arte americanense multidisciplinar que reúne artistas das artes gráficas, arquitetura, vídeo e grandes pinturas.

Os alunos vão aprender como produzir uma tiragem de impressos em papel no formato de pôster (lambe-lambe) e conhecerão mais a fundo a técnica da serigrafia e suas diferentes aplicações.

Esta atividade é uma contrapartida do projeto SHN 25 ANOS, contemplado pelo Edital de Chamamento Público LPG Nº 003/2023 – Apoio Direto a Projetos Culturais de Audiovisual, com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022).

Dia 18

Será aberta a exposição “Iconografia – SHN em Gravuras”, às 18h, também no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A entrada é gratuita e a classificação é livre. A exposição terá visitação até 28 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Será apresentada uma seleção das últimas gravuras produzidas pelo Coletivo SHN. A exposição também é contrapartida do projeto SHN 25 ANOS, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana.

Dia 18

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o stand-up “Improvável”, em duas sessões: às 19h e às 21h. Ingressos à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, custando entre R$ 50 e R$ 100.

O espetáculo da Cia. Barbixas de Humor completou 16 anos de sucesso em 2023, usando a improvisação como linguagem para a criação de jogos e de cenas artísticas de humor.

Um mestre de cerimônias apresenta as regras dos jogos, a plateia sugere os temas e os atores improvisam as cenas na hora e sem nenhuma preparação prévia. Assim, nunca uma apresentação é igual à outra.

Dia 19

A clássica história “Chapeuzinho Vermelho” é a atração no Teatro Lulu Benencase, às 15h. Os ingressos estão à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, e custam entre R$ 15 e R$ 50.

Dia 20

“Nosferatu” é o destaque da Sessão Pontos MIS no dia 20, às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A classificação é de 12 anos e a entrada é gratuita.

Dia 23

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta a récita “Suor Angelica”, de Giacomo Puccini, renomado compositor italiano considerado um dos grandes mestres do gênero. A apresentação será às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

A entrada é solidária, mediante a troca de ingresso por 1 kg de alimento não perecível na bilheteria. Os ingressos podem ser retirados também no site www.entravip.com.br.

Dia 24

O Teatro Municipal Lulu Benencase apresenta, às 21h, “O Vison Voador”, que traz no elenco Oscar Magrini, Carla Fioroni, Marcelo Iazetti, Carla Pagani, Adelita Del Sent, Ricardo Ciciliano e Marisa Maia.

A famosa comédia já foi encenada com sucesso absoluto em Londres, Portugal e Estados Unidos, e sua montagem na Broadway virou filme.

A adaptação de Marcos Caruso mantém as raízes do humor londrino e a genialidade do texto original com a realidade brasileira.

Ingressos à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, com preços entre R$ 60 e R$ 120.

Dia 25

A música toma conta do Lulu Benencase com a banda “Bee Gees Forever”, às 20h. O espetáculo é baseado num dos maiores concertos realizados pela banda Bee Gees em todos os tempos, o show “One Night Only”, com algumas adaptações ao público do Brasil. A apresentação foi gravada em Las Vegas, em 1997.

Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 90 e podem ser adquiridos na bilheteria ou no site www.entravip.com.br.

Dia 25 e 26

O festival “Itália na Brasil”, idealizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, acontece nos dias 25 e 26 (sábado e domingo) no CCL (Centro de Cultura e Lazer), das 11h às 22h. A entrada é solidária, com a doação de pacotes de macarrão para o Fundo Social de Solidariedade.

O evento comemora os 150 anos de imigração italiana no Brasil e terá gastronomia e atrações musicais com grandes nomes no palco que serão anunciadas em breve, assim como atividades para celebrar a cultura italiana, com um total de 22 horas de programação. O “Itália na Brasil” tem o apoio da empresa Fitas Progresso.

Dia 26

O humor entra em cartaz novamente no Teatro Municipal Lulu Benencase, com o stand-up “Peso Leve”, às 18h.

O espetáculo traz grandes nomes da TV: Daniel Varella, do Programa da Sabrina, Diguinho Coruja, do The Noite com Danilo Gentili, e Jansen Serra, com participações no Pânico na Band.

Ingressos custam de R$ 35 a R$ 70, à disposição na bilheteria ou no site www.entravip.com.br.

Dia 27

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) apresenta o filme “Metrópolis”, na Sessão Pontos MIS, às 19h30. A classificação é livre e a entrada é de graça.