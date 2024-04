Servidor desenvolve maquete da Secretaria de Obras e espaços públicos de Americana

O servidor municipal Eurípedes Fante Raymundo, da Prefeitura de Americana, desenvolveu uma maquete itinerante com todos os serviços prestados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), além de espaços públicos do município.

No modelo reduzido é possível conhecer serviços como os ecopontos, recapeamento asfáltico, galerias pluviais, zeladorias, coleta de lixo, coleta seletiva, cooperativa de reciclagem, feiras livres, iluminação pública, varrição, transporte público, trânsito, manutenção dos prédios públicos, eventos, entre outros.

A maquete conta também com prédios públicos, como o Paço Municipal, Hospital Municipal, Unacon, Garagem Municipal, UPA São José, pontos de ônibus, CCL (Centro de Cultura e Lazer), CIEPs (Centro Integrado de Educação Pública) e o portal da entrada da cidade.

“Essa maquete foi feita manualmente pelo Eurípedes, servidor da Sosu e que se dedicou intensamente nesse minucioso trabalho. Por esse projeto, é possível acompanhar a grande quantidade de serviços executados pela nossa secretaria. Ele (Eurípedes) está de parabéns pela produção desta linda maquete”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os elementos contam com uma placa informativa com foto, explicando sobre o serviço prestado pela respectiva área. O objetivo é que a maquete itinerante fique exposta em eventos realizados pela Prefeitura, principalmente aqueles voltados ao meio ambiente, e também em espaços públicos.

“Realizei esse trabalho nas horas vagas, totalizando quatro meses, com a ajuda do servidor Joacyr Primo e da estagiária Hevelyn Martins. Essa maquete demonstra o que é a zeladoria e a importância do serviço prestado pela Secretaria de Obras. Isso tem o objetivo também de sensibilizar e demonstrar para a população sobre a importância das nossas ações como munícipes nos cuidados com a nossa cidade”, destacou Eurípedes.

A maquete foi produzida com materiais reutilizáveis, como madeira, tijolos, tinta, isopor e recicláveis, papelão, plástico e ferro.

