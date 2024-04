Vini Jr marca 2 e Real fica no empate com Bayern

Vini Jr. precisou marcar duas vezes para salvar o Real Madri.

Ele e Rodrygo bailaram, e o seu time conseguiu buscar o empate em 2 a 2 com o Bayern de Munique, nesta terça-feira (30), pelo jogo de ida da semifinal da Champions League.

A partida, disputada na Allianz Arena, em Munique, teve atuação decisiva da dupla de brasileiros. Vinicius Jr. marcou os dois gols do time espanhol, o segundo em um pênalti sofrido por Rodrygo após jogada individual.

Leia + Sobre todos os Esportes

Agora, os dois times vão definir a vaga na grande final no Santiago Bernabéu, na próxima quarta-feira (8), sem vantagem para nenhum dos lados. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

O Real Madrid abriu o placar na primeira etapa, com Vinicius Jr. aproveitando uma assistência mágica de Toni Kroos. Mas, no segundo tempo, o Bayern conseguiu a virada embalado por sua torcida.

Primeiro, com Sané, após bela jogada individual pela direita. Depois, Lucas Vázquez fez pênalti em Musiala e Harry Kane converteu.

Parecia que o Bayern levaria a vantagem simples para Madri, até Rodrygo ser derrubado por Kim Min-jae dentro da área e Vinicius Jr. acertar o pênalti aos 38 minutos do segundo tempo.

Nesta quarta (1), às 16h (horário de Brasília), Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain fazem o jogo de ida da outra semifinal, também na Alemanha.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP