As oficinas de preparação para processos seletivos e realocação profissional “Emprega-me: construindo o sucesso profissional” continuam nesta quarta-feira (22), no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana, das 10h às 14h. A participação é gratuita e aberta para qualquer pessoa. Basta ligar para o PAT, no número (19) 3461-0289, para fazer a inscrição.

As atividades, realizadas sempre às quartas-feiras, fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a FAM (Faculdade de Americana). O objetivo é capacitar os trabalhadores para aumentar suas chances no mercado de trabalho, por meio do desenvolvimento de habilidades essenciais e preparação eficaz para entrevistas.

O público-alvo é formado por trabalhadores que procuram ocupar uma nova vaga no mercado, incluindo jovens em busca do primeiro emprego, pessoas que desejam mudar de área ou aqueles que estão retornando às atividades profissionais. O programa é adequado para diferentes níveis de experiência e setores de atuação.

“Qualquer pessoa pode participar desse projeto. O conteúdo programático é excelente, e os participantes sairão do treinamento muito mais preparados para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho”, diz o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“As oficinas proporcionam um espaço com possibilidades de esclarecer dúvidas sobre o mundo do trabalho, construir um currículo de acordo com a vaga que o candidato busca, amenizando possíveis ansiedades”, destaca a coordenadora de Psicologia da FAM, Cris Correia.

O programa inclui as seguintes atividades:

– Autoconhecimento e identificação de competências, com atividades interativas para reflexão sobre habilidades, interesses e valores;

– Elaboração de currículo e carta de apresentação, com orientações sobre estrutura, conteúdo e formatação de currículos;

– Workshop prático para desenvolvimento e revisão de documentos;

– Técnicas de entrevista, com treinamento sobre diferentes tipos de entrevistas e perguntas frequentes;

– Role-playing (dramatização) para prática de respostas e comportamento em entrevistas;

– Marketing pessoal, com dicas para construir e manter uma imagem profissional positiva;

– Estratégias para comunicação eficaz e gestão de impressões;

– Planejamento de carreira: métodos para estabelecer metas de carreira a curto e longo prazo.

O PAT de Americana fica na Rua Anhanguera, nº 40, próximo ao Mercado Municipal.