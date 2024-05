Segurança e certificação Para o Wet´n Wild, a segurança dos visitantes está acima de tudo. As piscinas e escorregadores têm a presença de salva-vidas e operadores de atração. “Todos os salva-vidas do Wet´n Wild são certificados pela empresa americana Jeff Ellis, a maior do mundo na área de resgate aquático. São mais de 750 locais em 29 países, atuando em parques aquáticos, resorts, clubes e hotéis”, salienta o gerente de operações Tarsis Conti Brusetti do Parque Aquático. Os salva-vidas passam por treinamento e são certificados. O certificado é válido por 1 ano e após esse período, ele sofre uma reciclagem, passando pelo processo completo de aprovação novamente. Utilizam a boia de resgate (BUI – tubo de resgate) e são treinados para utilizar as mais diversas técnicas na água. São habilitados para a situação de reanimação cardiopulmonar (RCP). Regra de proteção 10/20 A equipe de salva-vidas passa por avaliações de checagem semanal dos procedimentos, por meio de simulações de resgates. Além das avaliações, há treinamento diário antes da abertura do parque. Todos trabalham com a regra de proteção 10/20. Em 10 segundos, eles escaneiam a piscina e tem até 20 segundos para chegar à possível vítima. Em mais de 25 anos de operação do parque, não houve qualquer situação de vítima fatal. Anualmente, há três auditorias externas. “Na última, realizada em fevereiro, um de nossos salva-vidas, Maycon Alves da Silva foi avaliado como Golden Guard (salva-vidas de Ouro). Esse título é outorgado a cerca de 1% de todos os salva-vidas avaliados pela Ellis & Associates”, diz o gerente de operações Tarsis Conti Brusetti.