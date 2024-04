Muitas pessoas têm o desejo de imigrar, estudar, ou mesmo buscar reconhecimento e novas oportunidades profissionais no exterior, especialmente devido à grande demanda por mão de obra qualificada nos Estados Unidos. De acordo com dados do Itamaraty, aproximadamente 1,9 milhão de imigrantes brasileiros residem atualmente nos EUA, e a expectativa é que esse número chegue a 2 milhões ainda em 2024.

Com base em informações do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, o Brasil está entre os países cujos profissionais são os mais contratados por empresas americanas. Essa tendência demonstra não apenas a busca por oportunidades de crescimento profissional, mas também a valorização das habilidades e competências dos brasileiros no mercado internacional. Entretanto, mesmo o Green Card sendo o sonho de muitos brasileiros, é preciso muita cautela para não cair nas ciladas do processo de imigração legal antes de deixar o país.

De acordo com Evandro Lepletier, CEO e fundador da Proexpand Brasil, empresa de assessoria em serviços imigratórios para os Estados Unidos, uma das principais razões pelas quais as pessoas manifestam interesse em mudar de país é financeira. Para ele, na conjuntura econômica dos últimos dez anos, muitas pessoas perderam a perspectiva de ter uma carreira ou sequer um emprego com salário melhor no Brasil. Além disso, questões como segurança também têm impacto significativo na tomada de decisão, já que nos EUA os níveis de qualidade de vida são, via de regra, muito melhores.

“Atualmente, os EUA necessitam de profissionais em diversas áreas, como saúde, tecnologia e outras que demandam qualificação. Por isso, para quem deseja trabalhar no país, esse é um bom momento”, avalia Evandro.

As nuances de obter o Green Card

O Green Card é o documento para se obter a residência permanente nos Estados Unidos. Ele oferece uma série de vantagens, incluindo o direito de viver e trabalhar no país com acesso a benefícios trabalhistas e de seguridade social similares aos cidadãos americanos.

A obtenção do Green Card pode levar até dois anos dependendo do tipo de aplicação. Um dos caminhos mais seguros é o visto EB-2 NIW (Employment-Based Second Preference – National Interest Waiver), que é uma opção para profissionais qualificados em suas áreas de formação e com destaque em suas carreiras. No entanto, o processo é complexo e envolve muitos detalhes, por isso ter o apoio de uma assessoria especializada aumenta exponencialmente as chances de sucesso.

“Existem mais de 187 tipos de vistos americanos. Saber avaliar o cenário particular de cada profissional e de sua família é chave para trabalhar e morar legalmente nos Estados Unidos. Se o pedido for feito de forma errada ou sem obedecer a algum requisito, todo o processo pode ser perdido, e boa parte do dinheiro gasto não será recuperado pelo solicitante”, explica o CEO.

Nesse sentido, com tantas dúvidas eminentes sobre a questão, Evandro Lepletier conta que a empresa, que presta assessoria especializada para interessados em imigrar para os Estados Unidos, decidiu promover o evento Road Show America, que esclarecerá tudo sobre morar e trabalhar nos EUA. O evento será em três cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

O evento é direcionado para profissionais com cinco anos ou mais de experiência e formação de nível superior bacharelado. Profissionais que possuem um diploma de tecnólogo ou que não possuem nível superior, mas têm mais de dez anos de experiência e destaque em suas áreas também podem participar. Além disso, empresários interessados em investir ou ampliar seus negócios nos EUA também terão acesso aos conteúdos exclusivos no evento.

Durante a ação, serão apresentadas aos participantes informações exclusivas dos consultores e experts que possuem conhecimento e experiência comprovada sobre as possibilidades de morar e trabalhar nos EUA. Além disso, os profissionais que se qualificam terão a possibilidade de garantir uma reunião de análise de perfil agendada e um plano de ação para as próximas etapas do processo de imigração.

Serviço: Road Show America – Saiba tudo sobre morar e trabalhar nos EUA

Cidade: São Paulo

Local: HOTEL INNSIDE MELIÃ SÃO PAULO IGUATEMI (Rua Iguatemi, nº 150, Itaim Bibi – São Paulo)

Data: 15/05

Horário: 18:30h às 20:30h

Data para atendimentos individuais: 16/05

Horário: 08:00h às 18:00h

Cidade: Rio de Janeiro

Local: NOVOTEL RIO DE JANEIRO – SANTOS DUMOND (Av. Marechal Câmara, nº 300 – Centro – Rio de Janeiro)

Data: 17/05

Horário: 18:30h às 20:30h

Data para atendimentos individuais: 18/05

Horário: 08:00h às 18:00h

Cidade: Brasília

Local: HOTEL GRAN MERCURE BRASILIA (Setor Hoteleiro Norte, Quadra 05, Bloco G – Brasília)

Data: 23/05

Horário: 18:30h às 20:30h

Data para atendimentos individuais: 24/05

Horário: 08:00h às 18:00h