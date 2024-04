Há muito tempo, ser mãe não é mais sinônimo de looks caretas, monocromáticos e padronizados. Muitas mães, em especial as que frequentam o Shopping Cidade São Paulo na Avenida Paulista, são descoladas, modernas e estão antenadas em todas as tendências que aparecem nas semanas de moda mundo afora e nas redes sociais.

Essas mães sabem dosar conforto e elegância, por isso estão sempre por dentro dos lançamentos da Converse, e procuram adquirir algum item da nova coleção, sempre muito modernas e descoladas, na loja que fica no Piso Térreo.

Com um estilo muito sofisticado e confortável, a carioca Osklen, que fica no Piso 1 é um sucesso de 10 a cada 10 mães que optam pelos modelos larguinhos da marca e as suas famosas bolsas de couro de Pirarucu.

A Animale, no Piso 2, é uma das lojas mais procuradas pelas mães que não abrem mão de um bom mix de estampas, ou um tecido com caimento impecável que só uma marca tão sofisticada como a Animale oferece.

Para as básicas, a Calvin Klein no Piso Térreo, oferece o combo Jeans + T Shirt com uma qualidade impecável. O modelo boyfriend, com gancho larguinho, é uma trend que ainda permanece nas vitrines das lojas e nos closets das fashionistas.

Mães mais coloridas, adoram o estilo da Farm, piso 2 e suas estampas marcantes. As bolsas, mochilas e chinelos mais despojados, compões o look da mãe Cidade São Paulo dos finais de semana.

E para as que buscam os acessórios como ponto de luz ou destaque, a Swarowski no Piso 1, é uma das queridinhas. Os brilhos fazem parte dos anéis e brincos da marca. E há também a Vivara Life no piso Térreo, com a pulseira carro-chefe da marca que é colecionável.

“As mães que frequentam o Shopping Cidade São Paulo são fashionistas e descoladas, porque além de estarem sempre muito bem-vestidas, buscam ótimas oportunidades na hora de comprar e aliam isso, ao conforto de estarem com seus filhos por perto”, disse a gerente de Marketing do Shopping Cidade São Paulo, Cindy Beni.

Promoção Compre e Ganhe de Dia das Mães

O Shopping que é a “cara do paulistano” oferece a promoção “Dia das Mães, de mãe para filha” aos clientes que fizerem compras acima de R$500, um kit da marca de cosméticos SALLVE. A ação acontece entre os dia 1 e 12 de maio e contempla os clientes com um kit de 1 óleo antissinais Sallve + 1 produto Contém 1g que pode ser:

Contém 1g:

Delineadores Ultra Matte (Preto, Marrom e Branco), Lip Mousse, Delineadores Quase Preto (com efeito cromado), Delineadores Glitter, Batom Matte (Vermelho, Bordô, Roxo). Verificando a disponibilidade no balcão da promoção.

Para retirar os produtos, basta levar a nota fiscal no Piso 2, ao lado do restaurante Pecorino.