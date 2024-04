Se você está no grupo de 91% de brasileiros que não sabem o que é a microbiota, nós vamos te ajudar! Composta por grande variedade de bactérias, vírus, fungos e outros microrganismos unicelulares, a microbiota gastrointestinal em equilíbrio atua no metabolismo e nas defesas do corpo. Mas, quando se desequilibra, pode gerar males crônicos como diabetes e hipertensão. Porém, o sinal mais comum da disbiose, nome dado ao desequilíbrio microbiano, são os gases, distensão abdominal, prisão de ventre, diarreia, azia, fadiga constante, problemas de sono, irritações na pele e intolerâncias alimentares.

Uma pesquisa do Observatório Internacional da Microbiota, conduzida pela Ipsos em 7 países (EUA, Brasil, México, França, Portugal, Espanha e China) com mais de 6500 pessoas, mostra que enquanto 2/3 dos entrevistados já ouviram falar sobre o termo, apena 1/5 deles consegue explicá-lo. Os brasileiros parecem saber um pouco mais sobre a diversidade do microbioma do que os outros países: 29% já ouviram falar de cada microbiota – seja intestinal, vaginal, cutânea, pulmonar, urinária, oral ou otorrinolaringológica. Porém, apenas 9% conseguiram precisar o que é a microbiota.

“Além de manter o nosso intestino saudável, os microrganismos presentes na microbiota fortalecem o nosso sistema imunológico e têm uma influência significativa no nosso bem-estar. Eles também nos ajudam a digerir os alimentos e a produzir vitaminas e hormônios essenciais à nossa saúde“, explica Ana Paula Vale, gerente de Floratil.

Desequilíbrio: como cuidar

A formação da microbiota é um processo complexo que começa desde o nascimento e continua ao longo da vida. No início, o trato gastrointestinal de um bebê é estéril, mas, logo após o parto, durante o contato com a mãe e o ambiente, o bebê começa a ser colonizado por uma variedade de micro-organismos. O tipo e a quantidade desses micro-organismos podem ser influenciados por diversos fatores, incluindo o tipo de parto, alimentação e o ambiente em que o bebê é criado. A microbiota intestinal se estabelece a partir dos 18 meses e se diversifica, formando uma comunidade complexa de bactérias, fungos e vírus que desempenham papéis importantes na saúde digestiva e no sistema imunológico.

Diversos fatores podem causar desequilíbrio na microbiota, incluindo dieta pobre em fibras, estresse, uso excessivo de antibióticos e outros medicamentos, bem como o consumo excessivo de álcool ou açúcares, além de condições médicas subjacentes.

Entretanto o uso de antibióticos, o contato com vírus e com certas bactérias nocivas são os principais causadores de desequilíbrio na flora intestinal. Nesses casos, a recomendação é a ingestão de probióticos. A Health Canada e a Organização Mundial da Saúde definem os probióticos como “microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, produzem um efeito benéfico para a saúde do hospedeiro”.

O tipo de probiótico que usamos faz a diferença, mas escolher o certo pode ser difícil. “Floratil é o único probiótico disponível no mercado brasileiro que contém Saccharomyces boulardii CNCM I-745, uma levedura probiótica de cepa única apoiada por mais de 65 anos de pesquisa e estudada em mais de 130 ensaios clínicos. Assim, Floratil contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, estimulando a liberação de compostos específicos, criando um ambiente menos acolhedor para bactérias invasoras e promovendo uma flora intestinal favorável“, declara Ana Paula Vale.

Embora muitos probióticos sejam feitos de bactérias e, portanto, suscetíveis aos impactos dos antibióticos, o S. boulardii CNCM I-745 demonstrou ser resistente. “Isso significa que Floratil deve ser usado de forma concomitante por quem está ingerindo antibióticos, pois mantêm a eficácia e ajuda a prevenir a diarreia associada ao medicamento, ao mesmo tempo em que reduz os sintomas de diarreia infecciosa aguda e diarreia associada a Clostridium Difficile recorrente“, explica Ana Paula.

A saúde intestinal pode ser o sistema de alarme do corpo, mas pode ser um desafio interpretar os seus avisos. Felizmente, os resultados da pesquisa mostram que os profissionais de saúde em todo o mundo estão começando a incentivar o uso de probióticos, o que significa que uma jornada para um intestino saudável pode começar com uma simples conversa com o seu médico.