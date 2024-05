Baseada na grandeza da arte, a arquiteta gaúcha Luciana Viganó desembarca na capital paulista para apresentar seu Estúdio Laços da Arte, na CASACOR São Paulo 2024. Por meio da utilização de 17 obras de arte icônicas, ela aposta em um ambiente usual e que, ao mesmo tempo, evoca a manifestação cultural e autônoma dos moradores dentro de seus universos individuais.

Com nomes que remetem ao alto escalão da arte moderna brasileira e internacional, a arquiteta emoldura os 55 m² do estúdio com um mix de obras, como as serigrafias do artista plástico e pintor lisboeta José Escada (1934 – 1980), do pintor carioca Florian Raiss e do artista plástico baiano Jorge Amaro.

Entre as gravuras, a criteriosa curadoria realizada por Luciana envolve os exponenciais pintor paulistano Hércules Barsotti (1914 – 2010), o gravurista Arthur Luiz Piza (1928 –2017) e o artista visual multimídia Luiz Martins.

Logo na entrada da cozinha, a ampla bancada elaborada com a técnica de efeito rocha impressiona, se tornando protagoniza no espaço que recepciona morador e visitantes como um verdadeiro coração. A abordagem criativa da massa com tela dá textura e profundidade ao ambiente, remetendo às cozinhas italianas trazidas ao dia a dia pelos imigrantes que chegaram em Caxias do Sul (RS), onde Luciana mora. Na cidade, inclusive, algumas casas antigas e preservadas serviram de inspiração para desenvolver a arte de efeito rocha e estuco.

Acompanhando a beleza estética da peça, a arquiteta incluiu o cooktop em conjunto com a coifa encapsulada por uma estrutura de serralheria, vidro jateado e de tela tensionada que recobre a iluminação no espaço de apoio. Na marcenaria em tom grafite, armário, gavetas e fornos, frigobar e adega climatizada embutida são todos da Elettromec. “A cristaleira ficou superinteressante com esse recuo lateral e a sensação de estar em um jardim”, analisa Luciana. Ainda por aqui, a arte com os shapes de inspiração urbana são assinados por Guilherme Kramer e pelo fotógrafo Flavio Samelo.

Na sala, o marcante sofá modular amarelo, assinado pela própria arquiteta e produzido de forma artesanal pela São Paulo Móveis, dita o ar moderno com o conforto do tapete azul, que ao lado da parede de mesma cor, reflete seu tom pelo ambiente através da entrada de luz natural estrategicamente posicionada. A TV inserida no painel move completa as escolhas minuciosas.

Acompanhando o direcionamento artístico, entre as obras expostas no estar destaca-se a serigrafia E ri-se Satanás, de Aldemir Martins (1922 – 2006), que se tornou um símbolo da cultura sertaneja brasileira.

Passando para o dormitório, o design da cama de couro, com formas orgânicas, protagoniza o ambiente ao lado da cadeira Cube – de proposta desconstruída e vinda de Portugal, que deu lugar a uma utilização nada óbvia: uma mesa de cabeceira. Composta por 213 cubos de latão feitos à mão de maneira meticulosa e com técnicas ancestrais consagradas pelo tempo, ela representa uma mistura impressionante da excelência artesanal e o fascínio atemporal. Closet e banheiro da suíte em vidro complementam o plano.

Outro destaque é o jardim minimalista e sofisticado que abraça todo o estúdio, desde a cozinha ao banheiro – ele é assinado e executado pela paisagista Kelly Hornos, da CasaK Paisagismo. Com vasos vietnamitas de tamanhos e texturas diferentes, da marca Organne, o visitante aprecia a vegetação ampla e plural pensada para trazer um ar clean, moderno e elegante. As espécies botânicas são do viveiro Flora São Francisco, onde foram garimpadas palmeiras do mundo inteiro e escolhidas as mais raras e exclusivas. A finalização com seixos pretos e musgos traz o toque de modernidade intrínseco à personalidade do projeto.

O teto que envolve todo o projeto se sobressai pelo efeito muxarabi que foi empregado como fechamento para o ripado de alumínio, permitindo a ventilação e a entrada parcial da luz natural no ambiente.

Em sua segunda passagem pela mostra – na edição 2023, a arquiteta Luciana Viganó foi eleita vencedora da categoria comercial, pelo júri da VEJA São Paulo –, ela idealizou o projeto como um lugar de herança cultural, tornando a casa um espaço perfeito para a seleção composta por mobiliário assinado, telas autorais e objetos herdados da família que concebem a atmosfera única manifestada pela arte.

“O legado para o morador é um laço envolvente de seu passado com o presente e que consolida sua origem, descendência, época, emoções de família e, especialmente, seu lugar na sociedade“, discorre Luciana. “A arte deixada de geração para geração produz laços familiares que ficam na memória. Na contemporaneidade do estúdio Laços da Arte, conseguimos resgatar esse poder que também envolve a conceituação da beleza, o desenvolvimento intelectual e expressão dos sentimentos de forma original e singular“, complementa ela em seu raciocínio que conduziu o projeto arquitetônico.

Outros artistas como Danilo Villin, Juan Esteves, Rafael Assef, Christian Cravo, Paulo Sayeg, Pedro Martins, Luiz Martins e Iuri Marc completam a galeria residencial.

Sustentabilidade

O projeto não deixa as comodidades da vida contemporânea de lado, bem como a necessidade, cada vez mais urgente, de integrar o pensamento sustentável. Assim, a arquiteta integrou diversos artifícios embasados na tecnologia como o controle de iluminação, automação de persianas e a climatização natural sem uso de ar-condicionado. No processo de especificação, o ambiente também contemplou materiais de uso objetivo tais quais o aço, vidro e madeira que entraram em cena para completar a atmosfera moderna do estúdio.

Em total sintonia com o tema da CASACOR 2024, “De presente, o agora”, o estúdio Laços da Arte ecoa como uma ponderação sobre o que deixaremos para as próximas gerações. “O estúdio proporciona ao morador a facilidade da vida contemporânea através da tecnologia e automação. O que deixaremos para as próximas gerações são estas facilidades, mas todo esse avanço técnico se torna coadjuvante quando comparado com os laços que a arte fundamenta em cada um de nós”, finaliza Luciana.

A mostra acontece de 21 de maio a 28 de julho de 2024, no histórico edifício do Conjunto Nacional, em um espaço de 8 mil m².

SERVIÇO – CASACOR São Paulo 2024

Onde: Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073.

Quando: de 21 de maio a 28 de julho de 2024.

Horário de funcionamento do evento:

Terça a Sábado das 12h às 22h; Domingos e Feriados das 11h às 21h.

Horário bilheteria: Terça a Sábado das 12h às 20h.

Sobre a arquiteta Luciana Viganó

Apaixonada por desenho, a arquiteta gaúcha descobriu o fascínio pelo grafite ainda criança. Figuras humanas e cidades eram esboçadas em seu primeiro contato com o papel e aos 17 anos, graças à admiração de pessoas da localidade onde vivia, pintou quadros para a Igreja, estampando a facilidade em utilizar técnicas e ângulos diversos. Percebendo sua aptidão, graduou-se em Arquitetura e Urbanismo e, dentre as diversas tipologias arquitetônicas desenvolvidas durante a faculdade, o que mais lhe despertava interesse eram aquelas ligadas à saúde, o que a fez desenvolver um projeto completo de um Hospital-Dia para sua cidade. Especialista em clínicas, consultórios e hospitais, a arquiteta Luciana Viganó, dedica-se a promover soluções duradouras e humanas para o setor.

Usando ideias intuitivas, seus projetos são pensados em como as pessoas vivem, trabalham, distraem-se e cuidam de si. Além da saúde, tornou-se também especialista em projetos de residenciais e comerciais. Todos os trabalhos são desenvolvidos com total dedicação e visão individual ao problema do cliente, proporcionando assim satisfação, segurança e funcionalidade.