Jaime Oliveira, no alto à esquerda, deixou a assessoria

do vereador Dr Daniel (Solidariedade) e vai trabalhar nos próximos dias na montagem da chapa do União Brasil.

Jaime é um dos principais ‘montadores’ de chapa de Americana, ao lado de nomes como os da foto (Márcio Leal, Wlad Castro e Damião Pereira).

Também deixou a complicada assessoria do vereador a irmã do ex-vereador e ex-prefeito Paulo Chocolate Sandra.

Leia + sobre política regional

Chocolate deveria vir candidato pelo Solidariedade mas também é esperado como nome forte para compor a chapa do União.

PREFEITO- O União ainda ensaia ter candidato a prefeito para ‘segurar’ a chapa de vereadores, mas o tempo urge e faltam poucos dias para terminarem as filiações.

O Solidariedade deve perder mais de metade da chapa com a saída do ex-assessor e corre hoje sério risco de ficar sem vereador após as eleições.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP