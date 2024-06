Kate Middleton reaparece após diagnóstico de câncer

A imagem do dia! Sorridente, Kate Middleton faz sua primeira aparição pública desde que anunciou seu diagnóstico de câncer.

A princesa de Gales surgiu na carruagem neste sábado (15), a caminho do “Trooping The Colour”, tradicional evento para celebrar o aniversário do Rei Charles III, em Londres.

Acompanhada dos filhos, ela acenou para o público, com sorriso no rosto. : Getty)

Kate middleton, princesa de gales

Em março, ela publicou um vídeo em que falou do sumiço da vida social desde o começo do ano. Ela está tratando um câncer, que é tumor maligno, e ainda falou que estava cuidando disso de forma privada por causa dos filhos.

Em uma declaração em vídeo compartilhado nas redes, Kate diz que foi um “grande choque” depois de “alguns meses incrivelmente difíceis”.

