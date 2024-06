2º “Rock Day Festival” em Americana recebe a banda IRA! em julho

O Mês do Rock será celebrado em Americana com a segunda edição do “Rock Day Festival”, nos dias 19 e 20 de julho (sexta-feira e sábado), no CCL (Centro de Cultura e Lazer), com a banda IRA! como atração principal. Ícone do rock nacional, o grupo se apresenta na sexta-feira. A programação do dia 19 vai das 18h às 22h, e a do dia 20, das 12h às 22h. A entrada é solidária, por meio de doação de óleo, feijão ou macarrão para o Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, nº 1.293.

O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com coprodução da Bokme! Produções.

“Estamos organizando mais uma grande atração para a população da nossa cidade, com a banda IRA! e outros artistas. Certamente dois dias de diversão para todos que marcarem presença no CCL. É um orgulho para nós podermos proporcionar lazer e cultura aos americanenses”, diz o prefeito Chico Sardelli.

“O Rock Day será mais uma realização de sucesso da Prefeitura de Americana, sempre empenhada em criar ambientes agradáveis de lazer para as famílias, promover o convívio entre os cidadãos e o apoio à nossa economia. Queremos convidar a todos para prestigiar essa grande festa”, destaca o vice-prefeito Odir Demarchi.

Com o Dia Internacional do Rock comemorado em 13 de julho, o mês é considerado o principal dedicado ao gênero musical em todo o mundo e ganhou a primeira edição do festival em Americana em 2023. Cerca de 14 mil pessoas prestigiaram o evento, também realizado no CCL, em julho passado, com apresentações de Plebe Rude e Dead Fish, entre outras bandas.

As demais atrações musicais que subirão ao palco do “Rock Day Festival” em 2024 serão divulgadas em breve, assim como as opções gastronômicas.

“Serão dois dias de música e alegria no CCL, e estamos preparando tudo com muito carinho para oferecer mais essa opção de lazer para a população”, observa a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

IRA!

Os integrantes da banda paulistana nascida em 1981 são hoje verdadeiros operários do rock, da música e da cultura pop brasileira, donos de sucessos como “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade”, “Flores em Você, “Tarde Vazia”, entre outros.

Com Nasi no vocal e Edgard Scandurra na guitarra, até hoje o IRA! apresenta uma performance com a mesma adrenalina juvenil e inquieta que uma banda de rock genuína tem que ter, mesmo a caminho de completar 40 anos de estrada.

Os shows trazem muita energia, clássicos e hits destilados com a marcha de uma sempre estonteante e inexplicável sonoridade de guitarras que só Edgard Scandurra sabe produzir, músico canhoto que toca com as cordas invertidas.

A banda conta com um vocalista enérgico, incansável e ímpar com sua voz, que distingue Nasi com bastante facilidade no meio musical.

Credenciamento

O credenciamento público para músicos, bandas, grupos musicais, grupos folclóricos, DJs e locutores está aberto para interessados em participar do calendário anual de eventos na cidade.

O edital completo, com a documentação e demais informações necessárias, está à disposição na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira – em razão do feriado de Santo Antônio, nesta quinta-feira (13), e do ponto facultativo, na sexta (14), o atendimento estará novamente disponível a partir de segunda-feira (17).

Também é possível fazer o procedimento pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando em “Serviços”, “Licitações” e “Credenciamento”. Mais informações pelo telefone (19) 3475-9046.

A primeira sessão de abertura dos envelopes será no dia 5 de julho de 2024, às 9h30, no Auditório Villa Americana, que fica no Paço Municipal – Avenida Brasil, nº 85, Centro. O candidato também pode realizar o protocolo antes da sessão, presencialmente, nesta data, no Serviço de Protocolo da Prefeitura. O acesso será pela entrada do Paço na Rua Presidente Vargas.

