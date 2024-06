Festa do Peão dedica meia hora de palco para enaltecer Bolsonaro

A Festa do Peão de Americana dedicou, na noite desta sexta-feira, aproximadamente meia hora de intensos elogios ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava no evento ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

O NM andou por diversos espaços e percebeu as impressões do público, que achou exagerada a atuação do locutor Cuiabano. Ele usou de palavras como “imbroxável” por várias vezes para se referir a Bolsonaro. Além dos elogios, o locutor – que é publicamente bolsonarista -, também atacou o atual governo do presidente Lula.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Cometários como, “nossa, já deu”, “está exagerando já”, “vim aqui pra ver o show”, “paguei pra ver o show e não um showmício”, foram algumas das frases ouvidas pela reportagem do NM nos camarotes A e B da festa.

Apesar do prolongamento da parte política, Bolsonaro foi bastante aplaudido e andou à cavalo na arena. Uma bandeira do Brasil gigante foi projetada no imenso palco de LED enquanto Cuibano falava de Bolsonaro.

Mais notícias da cidade e região