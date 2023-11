Lançamentos do streaming na próxima semana (6-12)

Musa do OnlyFans larga carreira fitness

A mineira Mari Reis largou os campeonatos de fisiculturismo e, em pouco tempo, se tornou musa do OnlyFans faturando R$ 1 milhão e posou para revistas.

Capa da revista Sexy e Musa do OnlyFans, a modelo Mari Reis abriu mão dos campeonatos fitness e da vida como atleta para se tornar gostosona e faturar com seus nudes. Em seu primeiro ano como criadora de conteúdo, ela faturou R$ 1 milhão até agora.

“Eu amo o esporte. Consegui títulos e conquistas como atleta wellnes, porém preciso de dinheiro e muitos seguidores pediram para eu entrar no OnlyFans e como sou desinibida e exibicionista, aceitei a ideia. Eu só tenho a agradecer ao OnlyFans e as outras plataformas que tenho conta, pois elas mudaram totalmente minha vida. Existe a Mari, antes e depois do Only. Por isso, me esforço muito para fazer conteúdos da melhor qualidade para meus assinantes e fãs, pois eles merecem. São várias horas por semana gravando”, revela.

A modelo que cobra uma assinatura mensal de 15 dólares mensais (equivalente à R$ 75,00), fatura cerca de R$ 100 mil reais mensalmente desde o início de sua conta no OnlyFans. Na plataforma, a mineira compartilha fotos e vídeos explícitos, com direito a nudez e muitos conteúdos, acompanhada de diversas amigas que também são criadoras de conteúdos.

Atualmente, o perfil de Mari conta com mais de 400 mídias publicadas. Em suas produções, a modelo possui muitos conteúdos diversificados onde contracena com mulheres e homens em cenas de alta temperatura e de tirar o fôlego de qualquer um.

