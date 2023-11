Rapaz de 26 anos morre após colisão na SP-304, em Santa Bárbara

Um rapaz de 26 anos morreu na tarde desta quinta-feira (2) após uma colisão traseira na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste. A identidade do homem não foi revelada até o momento.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o homem dirige um veículo Hyundai I30, de cor prata, com placas de Americana, quando, ao realizar manobra de ultrapassagem, colidiu na traseira de uma caminhonete S10, de cor preta, com placas de Piracicaba. O motorista do I30 perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e capotou na pista no sentido oposto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista da S-10 não sofreu ferimentos e ao ser submetido ao teste de bafômetro não foi constatado ingestão de bebida alcóolica.

O local do acidente foi preservado para a perícia e o trânsito fluiu pelo acostamento.