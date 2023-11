Tivoli terá show de Beatles cover nesta sexta-feira

A banda The Beatles Alive sobe ao palco da Praça de Eventos do Tivoli nesta sexta-feira, dia 03, para um show em comemoração aos 25 anos do shopping. A apresentação acontece a partir das 19h30 e tem entrada gratuita.

Considerada uma das bandas mais conceituadas do Estado, a The Beatles Alive, se destaca por resgatar não apenas as canções memoráveis dos meninos de Liverpool, mas também o estilo que lançaram.

Nas apresentações, além do repertório, a banda chama a atenção pelo minucioso figurino e instrumentos semelhantes aos originais.

“Estamos festejando 25 anos e preparamos uma programação especial para celebrar essa data junto aos nossos clientes e a apresentação da The Beatles Alive fechará com chave de ouro essa data tão memorável”, afirma a gerente de Marketing do Tivoli, Paula Funichello.

Além de assistir a apresentação da banda, durante a sexta-feira, os clientes que passarem pelo Tivoli poderão fazer fotos em um cenário Instagramável com fotos sobre a história do shopping.

A programação conta, ainda, com personagens distribuindo balões personalizados, guloseimas como pipoca, algodão doce e brigadeiro – que serão entregues aos clientes em algumas entradas do shopping -, pula-pula para as crianças e um túnel de LED com um cenário deslumbrante para fotos e vídeos digitais.

Quem passar pelo centro de compras poderá, também, estourar os balões premiados que serão instalados próximo à Ótica Carol e ganhar brindes preparados pelos lojistas.

SERVIÇO:

25 anos do Tivoli

Quando: 03 de novembro

Local: Tivoli Shopping

Horário: Atrações para toda família durante o dia

19h30: Show com The Beatles Alive

OBS: Entrada gratuita